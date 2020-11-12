МВД предложило разрешить водить автомобиль с 17 лет

10:06 12.11.2020

МВД России предложило разрешить россиянам водить автомобиль с 17 лет, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на законопроект, направленный в правительство.

Отмечается, что документ предполагает масштабные изменения по части контроля и подготовки автомобилистов.

На текущий момент экзамен на права можно сдать в 17 лет, однако управлять машиной можно только с 18. В МВД считают, что за год такого "простоя" навыки и знания теряются.

"В связи с этим нужно разрешить подросткам сесть за руль сразу, но с оговоркой", - отметили в ведомстве. Упомянутая оговорка говорит о том, что рядом с подростком в момент вождения должен находиться "водитель-наставник".

Также министерство намерено изменить правила допуска за руль водителей автобусов и троллейбусов. Предлагается разрешить управлять таким транспортом только тем, кто имеет опыт вождения не менее года. При этом иностранцам с удостоверениями категории С или D нужно будет обменять их на российские.

Ведомство также предлагает ужесточить сами требования к водителям-иностранцам. В частности, иностранцам предлагают запретить пользоваться иностранными правами через полгода с момента появления вида на жительство или паспорта России.

Кроме того, МВД предлагает не выдавать права тем, кого поймали без прав или в пьяном виде, в течение года после уплаты штрафа или отбытия им административного ареста.