МВД предложило разрешить водить автомобиль с 17 лет
МВД России предложило разрешить россиянам водить автомобиль с 17 лет, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на законопроект, направленный в правительство.
Отмечается, что документ предполагает масштабные изменения по части контроля и подготовки автомобилистов.
На текущий момент экзамен на права можно сдать в 17 лет, однако управлять машиной можно только с 18. В МВД считают, что за год такого "простоя" навыки и знания теряются.
"В связи с этим нужно разрешить подросткам сесть за руль сразу, но с оговоркой", - отметили в ведомстве. Упомянутая оговорка говорит о том, что рядом с подростком в момент вождения должен находиться "водитель-наставник".
Также министерство намерено изменить правила допуска за руль водителей автобусов и троллейбусов. Предлагается разрешить управлять таким транспортом только тем, кто имеет опыт вождения не менее года. При этом иностранцам с удостоверениями категории С или D нужно будет обменять их на российские.
Ведомство также предлагает ужесточить сами требования к водителям-иностранцам. В частности, иностранцам предлагают запретить пользоваться иностранными правами через полгода с момента появления вида на жительство или паспорта России.
Кроме того, МВД предлагает не выдавать права тем, кого поймали без прав или в пьяном виде, в течение года после уплаты штрафа или отбытия им административного ареста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ефремов вот за 30 лет зрелость мозг лишь терял.
От родителей.
Откуда в 17 лет автомобиль, если бюджеты пилить можно только с 18?
То есть за руль в 17 лет можно, а, чтобы после поездки пивком охладиться, то еще 4 года ждать?
Согласна с Вами, так как даже от постарше лихого молодца моя дочь пострадала! Носятся как угорелые, ничего не понимают, разгоняют машины даже в таких местах, где вообще больше 30 км в час нельзя ездить. Хорошо, дочь быстро среагировала и увернула руль, удар пришелся сбоку, а иначе было бы лобовое столкновение, и последствия этого были ужасны!