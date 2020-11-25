МВД разработало новый регламент сдачи экзамена на права

МВД РФ разработало новый регламент сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений, сообщает РИА Новости.

Так, аннулировать результаты экзамена по получению водительских прав можно будет после жалобы кандидата на результат экзамена или в случае признания поддельными представленных им документов, а также при проведении экзамена с нарушением требований, установленных правилами. 

Так, если кандидат сдал экзамен, но позже был уличен в том, что предоставил поддельные паспорт, медицинскую справку или квитанцию об оплате госуслуги, то результат будет аннулирован.

Аннулирование результатов экзамена должен проводить уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения на основании проверки. Сведения об отклонении итогов экзамена должны заноситься в информационную систему Госавтоинспекции, а также в распечатанный протокол проведения экзаменов.

Действующий на текущий момент регламент не предусматривает подобных норм. 

Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2020, 16:28
    Гость: Петров

    Гениии??? Предлагаю всех представить к наградами всем присвоить внеочередные звания генералисимусов.

  2. 25.11.2020, 15:07
    Гость: В России

    владельцы автомобилей и учащиеся школ находятся в состоянии постоянной турбулентности.

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