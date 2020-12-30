Путин поручил запустить в России автобусы на водороде к 2023 году

16:15 30.12.2020

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2023 году в стране должен появиться городской автобус, работающий на водородном топливе.

«Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе - там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать. С учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе - а мы знаем, что оно с экологической точки зрения желает много лучшего, и выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах», - цитирует «Интерфакс» слова президента.

Также он отметил, что на водороде затем нужно делать локомотивы.

По словам Путина, «работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована».

Напомним, ранее кабмин принял план «Развития водородной энергетики в РФ до 2024 года». Согласно плану, поддержку получат такие пилотные проекты, как создание газовых турбин и железнодорожного транспорта на метано-водородном топливе, установок по производству водорода без выбросов углекислого газа.