С 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Автошкола © KM.RU, Алексей Калужских

Практическую часть экзаменов на водительские права с 1 апреля этого года будут сдавать по-новому. В начале года будет утвержден новый административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, он вступит в силу 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Новые правила вносят изменения главным образом в практическую часть экзамена, из которого исключается этап "площадка" для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Согласно проекту, при проведении экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители.

Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен. При этом экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. Таким образом, будущих водителей уже не будут натаскивать на определенные виды упражнений на закрытой площадке.

Изменения претерпит также система оценки навыков кандидата в водители в условиях дорожного движения и ошибок с учетом степени их влияния на безопасность. Проект административного регламента предусматривает 19 грубейших ошибок, за совершение одной из которых экзамен сразу же будет прекращен, среди которых непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры.

За менее грубые нарушения правил дорожного движения будут начисляться штрафные баллы. Всего в списке 41 пункт нарушений ПДД, за которые будет начисляться штрафные баллы. Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.

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