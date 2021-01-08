МВД будет аннулировать карты машин, не прошедших реальный техосмотр

Автомобильная пробка © KM.RU, Алексей Белкин

С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили, сообщает РИА Новости со ссылкой на новую редакцию Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При аннулировании карты отметка об этом будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторам, выдавшим карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств" — штраф от ста до трехсот тысяч рублей.

Закон предусматривает и другие изменения в процедуре техосмотра. Так, с 1 марта весь процесс будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в ЕАИС ТО. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.

Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.01.2021, 07:10
    Гость: Гость

    Не зря Главный гаишник Москвы ушёл в отставку, видно честный человек был и не захотел наживаться на автомобилистах. Он сдерживал аппетиты этой коррумпированной своры и его убрали чтоб не мешал. Заметили что эта инициатива появилась сразу после его отставки? То то..

  3. 09.01.2021, 00:28
    Гость: Виктор из Дмитрова

    Совки во всем видят подвох. А ничего. что по дорогам ездят пара миллионов потенциальных убийц. И посмотрю, как Вы будете вопить, когда таой хлыщ на помойке с купленной ДК въедет в Вашу машину. Не дай бог, конечно

  4. 08.01.2021, 23:11
    Гость: фёдор

    Дай адресок или номерокя я тебе фотку скину нового стикера только вчера прошёл инспекцию в Форд Чемберс и поменял масло.

  5. 08.01.2021, 23:04
    Гость: алекс

    Главный Друг Всех Автомобилистов, России без которого Россия пропадёт безвозвратно,по совету друзей(Роттенбергов), успешно создаёт и продвигает экономику выдуманных из пальца услуг, и этот техосмотр хорошо увеличивает цифирки ВВП и к стати да - народ вторая нефть!

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