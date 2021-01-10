Водителей в РФ будут штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам
В России вступил в силу федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге. Он дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".
За подобное нарушение водители легковых автомобилей должны будут заплатить штраф в 1,5 тыс. рублей, водители автобусов и грузовиков — в 5 тыс., сообщает РИА Новости.
Транспондер при этом устанавливать не обязательно. Оплатить проезд можно заранее или в течение пяти дней после.
Ккогда придет штраф, шанс "реабилитироваться" у забывчивых водителей есть. С момента вынесения постановления дается 20 дней. Тем, кто заплатит за проезд, штраф аннулируют.
Если средства фото- и видеофиксации зафиксировали нарушение несколько раз за сутки, то за второй и последующие случаи водителя не будут привлекать к ответственности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это виртуальный автобан и платежи там виртуальные. Правда объездной дороги нет и гужевой транспорт (типа ослик и арба), идут как многотонный грузовик.
сначала отменить транспортный налог?
не понял, а как можно проехать по платной дороге, предварительно (перед въездом) не заплатив?
К примеру, на Лазурном берегу Франции и соседней Италии, пока не бросишь монетки в приёмник, шлагбаум не откроется.
У нас не так?
Наверное уже сделают скоро налог "просто так" и "почему бы и нет".
Введут налог на налоги. Налог на штрафы (превысил лимит штрафов в год- плати штраф!) Как предлагал Проша Поражняков налог на безработных и Медведев- налог на нищету, быть нищим станет не выгодно и все разбогатеют. Налог на "сдохнешь рано или поздно"- экологический типа, "твоя тушка" будет загрязнять ИХ недра.
Ну или просто штраф "в кредит", обяжут всех иметь на счету в "Сбере" некую сумму с которой нельзя снять деньги но оттуда будут списываться штрафы заранее, до их выписки.
зачем стране экономика и промышленность? Когда есть чиновники. Придумают ещё штрафов и бюджет раздуется...
Я всё жду когда у нас появится штраф за - "родился в России".
Так внезапно раскрывается секрет Полишинеля, оказывается частные хозяева государственных дорог это сами правители. Мы просто забываем одно, к конституции которую они нам "даровали" написано, что недра страны и прочие богатства могут быть частными. То есть он попросту давно приватизировали страну вместе холопами и теперь будут выколачивать с холопов недоимки.
Интересно то, что в покупку машины уже изначально заложены дорожные налоги на содержание дорог. То есть мы платим уже дважды, трижды и четырежды. Налог в цене на бензин, налог на имущество- машину, налог на проезд по дорогам и оплата самого проезда по этим дорогам. И так далее. Сказочная и жирная беззаботная жизнь! Лохи платят за всё!