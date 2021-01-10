Водителей в РФ будут штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

19:47 10.01.2021

В России вступил в силу федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге. Он дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".

За подобное нарушение водители легковых автомобилей должны будут заплатить штраф в 1,5 тыс. рублей, водители автобусов и грузовиков — в 5 тыс., сообщает РИА Новости.

Транспондер при этом устанавливать не обязательно. Оплатить проезд можно заранее или в течение пяти дней после.

Ккогда придет штраф, шанс "реабилитироваться" у забывчивых водителей есть. С момента вынесения постановления дается 20 дней. Тем, кто заплатит за проезд, штраф аннулируют.

Если средства фото- и видеофиксации зафиксировали нарушение несколько раз за сутки, то за второй и последующие случаи водителя не будут привлекать к ответственности.