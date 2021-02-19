АвтоВАЗ получил в 2020 году убыток в 196 млн евро
В 2020 году чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО (Международному стандарту финансовой отчетности) составил 196 млн евро против прибыли 72 млн евро годом ранее. Выручка предприятия в структуре Renault Group снизилась до 2,799 млрд евро против 3,376 млрд евро в 2019 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет компании.
Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является нидерландская Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).
Чистый убыток группы Renault в 2020 году составил 8,01 млрд евро по сравнению с убытком в 141 млн евро годом ранее. Убыток от сотрудничества автопроизводителя с Nissan зафиксирован на уровне 4,97 млрд евро.
Годовая выручка группы упала до 43,47 млрд евро с 55,54 млрд евро. Продажи Renault в 2020 году снизились на 21,3% - до 2,95 млн автомобилей.
Совет директоров компании на собрании акционеров, которое запланировано на 23 апреля, предложит не выплачивать дивиденды за 2020 год.
Комментарии читателей Оставить комментарий
бюджетные ведра всяко менее 10 тыс.евро стоят,у нас даже свои жигули уже у ляму подгоняют.
ну на премии дефективным менеджерам хоть не поскупились.
Ну получил. И тем не менее он лидер продаж в России. Нет ни одного автоконцерна в мире не выходившего в убыток. А некоторые и годами, вроде
Крайслера. Сейчас у всех убыток. Те, кто запускали вирус, прекрасно знали, что делают.
Автоваз в убытке,а их Топ менеджеры в прибыли с миллионными доходами.А не пора ли не платить всем этим Топам зарплату если в результате их управления у завода минусовая прибыль?Тем более что это частная иностранная компания.Да и банкротить ее пора - рынок все расставляет на свои места.
Про себестоимость в 800$ фейк полный, поменьше трубу смотрите и блохеров всяких. Интересуйтесь в первоисточниках. И вообще, не машины дорогие, а зарплаты маленькие.Электромобиль пока что не актуален, особенно в РФ с ее климатом и инфраструктурой. Мне до Черного моря ехать 1700-2000 км, нафиг мне эта электроповозка, где ее заряжать и сколько по времени. А через 5 лет максимум придется менять батарею, а стоит она как весь авто почти.