АвтоВАЗ получил в 2020 году убыток в 196 млн евро

14:14 19.02.2021

В 2020 году чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО (Международному стандарту финансовой отчетности) составил 196 млн евро против прибыли 72 млн евро годом ранее. Выручка предприятия в структуре Renault Group снизилась до 2,799 млрд евро против 3,376 млрд евро в 2019 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет компании.

Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является нидерландская Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Чистый убыток группы Renault в 2020 году составил 8,01 млрд евро по сравнению с убытком в 141 млн евро годом ранее. Убыток от сотрудничества автопроизводителя с Nissan зафиксирован на уровне 4,97 млрд евро.

Годовая выручка группы упала до 43,47 млрд евро с 55,54 млрд евро. Продажи Renault в 2020 году снизились на 21,3% - до 2,95 млн автомобилей.

Совет директоров компании на собрании акционеров, которое запланировано на 23 апреля, предложит не выплачивать дивиденды за 2020 год.