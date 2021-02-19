АвтоВАЗ получил в 2020 году убыток в 196 млн евро

В 2020 году чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО (Международному стандарту финансовой отчетности) составил 196 млн евро против прибыли 72 млн евро годом ранее. Выручка предприятия в структуре Renault Group снизилась до 2,799 млрд евро против 3,376 млрд евро в 2019 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на отчет компании.

Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является нидерландская Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Чистый убыток группы Renault в 2020 году составил 8,01 млрд евро по сравнению с убытком в 141 млн евро годом ранее. Убыток от сотрудничества автопроизводителя с Nissan зафиксирован на уровне 4,97 млрд евро.

Годовая выручка группы упала до 43,47 млрд евро с 55,54 млрд евро. Продажи Renault в 2020 году снизились на 21,3% - до 2,95 млн автомобилей.

Совет директоров компании на собрании акционеров, которое запланировано на 23 апреля, предложит не выплачивать дивиденды за 2020 год.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 19:43
    Гость: там

    бюджетные ведра всяко менее 10 тыс.евро стоят,у нас даже свои жигули уже у ляму подгоняют.

  3. 19.02.2021, 18:18
    Гость: Иван Иваныч

    Ну получил. И тем не менее он лидер продаж в России. Нет ни одного автоконцерна в мире не выходившего в убыток. А некоторые и годами, вроде
    Крайслера. Сейчас у всех убыток. Те, кто запускали вирус, прекрасно знали, что делают.

  4. 19.02.2021, 18:10
    Гость: Ник

    Автоваз в убытке,а их Топ менеджеры в прибыли с миллионными доходами.А не пора ли не платить всем этим Топам зарплату если в результате их управления у завода минусовая прибыль?Тем более что это частная иностранная компания.Да и банкротить ее пора - рынок все расставляет на свои места.

  5. 19.02.2021, 17:57
    Гость: Время Ч.

    Про себестоимость в 800$ фейк полный, поменьше трубу смотрите и блохеров всяких. Интересуйтесь в первоисточниках. И вообще, не машины дорогие, а зарплаты маленькие.Электромобиль пока что не актуален, особенно в РФ с ее климатом и инфраструктурой. Мне до Черного моря ехать 1700-2000 км, нафиг мне эта электроповозка, где ее заряжать и сколько по времени. А через 5 лет максимум придется менять батарею, а стоит она как весь авто почти.

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