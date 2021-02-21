Новинки автопрома - почему их стоит рассматривать?

22:33 21.02.2021

При покупке нового автомобиля всегда может возникать ряд вопросов, например, относительно его реальной ценности. Не секрет, что сегодня огромное количество машин можно рассматривать в качестве бюджетной покупки, например, если речь идет про то, чтобы купить машину б/у.

В то же время, как показывает практика, лучше купить не поддержанную машину, а авто из салона. Например, посетив дилерский центр Volkswagen в СПб, клиент может быть приятно удивлен и порядком цен, и модельным рядом, и существующими условиями рассрочки и экономии. Каждый год автопром представляет какие-то новинки, и было бы очень хорошо о них знать, а также иметь возможности ими воспользоваться.

Какие новинки в автопроме точно стоит рассматривать, и почему?

На сегодняшний день речь может идти про Volkswagen Tiguan, а также про такие модели:

новое поколение Volkswagen Golf;

новенький Polo;

неизменно пользующийся популярностью Passat и так далее.

В зависимости от того, какой уровень авто нужен, существуют разные модели, которые стоит рассматривать. На текущий момент времени марка Volkswagen предлагает улучшенные варианты комплектации и лучшее оснащение как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения комфора пассажиров и водителя.

Почему покупка из салона лучше, чем приобретение подержанного транспорта?

Любое транспортное средство – это набор определенных технических узлов, которые выполняют некоторые функции. И, если узлы изношены, наступает тот момент, когда машину нужно полностью буквально перебирать по запчастям. Если этого не сделать, рано или поздно наступит ситуация, когда будет очень тяжело вернуть транспорт в состояние, когда его можно постоянно и качественно эксплуатировать. В этом случае, очевидно, что покупка из салона куда выгоднее:

Клиент не переживает относительно гарантийных сроков эксплуатации – салон выдает гарантию на ТС. Амортизация первые годы минимальная. Это означает, что, даже несмотря на переплату в салоне, нет головной боли и трат из собственного кошелька в течение примерно 3-5 лет на обслуживание и ремонт. А именно СТО «отъедают» существенные доходы у тех, кто так или иначе решал однажды сэкономить на покупке чего-то нового, и покупал машину в состоянии б/у. Есть возможность выбрать транспорт в любой комплектации. Например, в базовой (что дешевле) и в полной (за более дорогую стоимость). Клиент решает, что ему важнее и нужнее в текущий момент времени.

В салонах также нередко действуют какие-то акционные предложения, например, на покупку новых или же старых моделей. Так что возможности экономии вырастают в разы. При этом также можно оформить недорогой кредит или же рассрочку на машину. В салонах также можно заказывать модели авто заранее – так клиенты могут рассчитать свои траты, узнать время доставки машины, и не прогадать с выбором, так как он более осознанный и взвешенный.