Мишустин перенес срок вступления в силу нового порядка ТО автомобилей

Мишустин

Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей переносится с 1 марта на 1 октября 2021 года.

Он напомнил, что с весны предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и «запустить другие процедуры, оказывающие влияние на работу профильного бизнеса».

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди», - сказал Мишустин.

Профильные министерства и ведомства должны будут к октябрю подготовить запуск системы без сбоев, изучить процедуры и их техническую реализацию. «Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», - цитирует РБК слова Мишустина.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2021, 23:40
    Гость: демагог

    Главная причина в том, что власть боится дополнительных протестов населения перед осенними выборами.

  2. 25.02.2021, 22:29
    Гость: massachusets

    у нас ежегодная инспекция, пройти можно в любой мастерской имеющей на это лайзенс. Я прохожу в Форде оставляю и мне звонят по готовности или если есть вопросы.Никто не требует ни стоп знак ,ни аптечку, ни огнетушитель только регитстрацию в ней есть и сведения о страховке.Если у тебя 2 машины можно использовать по одиному номеру устантвив только сзади.

  4. 25.02.2021, 22:07
    Гость: Макар

    Если что-то происходит, значит это кому-то выгодно. Кто-то хорошо греет руки на этом техосмотре. И отказываться не собирается.

  5. 25.02.2021, 20:11
    Гость: Qwerty

    Конечно местные. Но "вертикаль" понимаешь и все денежки на самом ее верху. А там другие заботы.

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