Мишустин перенес срок вступления в силу нового порядка ТО автомобилей

15:27 25.02.2021

Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей переносится с 1 марта на 1 октября 2021 года.

Он напомнил, что с весны предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и «запустить другие процедуры, оказывающие влияние на работу профильного бизнеса».

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди», - сказал Мишустин.

Профильные министерства и ведомства должны будут к октябрю подготовить запуск системы без сбоев, изучить процедуры и их техническую реализацию. «Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», - цитирует РБК слова Мишустина.