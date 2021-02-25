Мишустин перенес срок вступления в силу нового порядка ТО автомобилей
Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей переносится с 1 марта на 1 октября 2021 года.
Он напомнил, что с весны предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и «запустить другие процедуры, оказывающие влияние на работу профильного бизнеса».
«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди», - сказал Мишустин.
Профильные министерства и ведомства должны будут к октябрю подготовить запуск системы без сбоев, изучить процедуры и их техническую реализацию. «Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», - цитирует РБК слова Мишустина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Главная причина в том, что власть боится дополнительных протестов населения перед осенними выборами.
у нас ежегодная инспекция, пройти можно в любой мастерской имеющей на это лайзенс. Я прохожу в Форде оставляю и мне звонят по готовности или если есть вопросы.Никто не требует ни стоп знак ,ни аптечку, ни огнетушитель только регитстрацию в ней есть и сведения о страховке.Если у тебя 2 машины можно использовать по одиному номеру устантвив только сзади.
Православные и сами обуться рады...
Если что-то происходит, значит это кому-то выгодно. Кто-то хорошо греет руки на этом техосмотре. И отказываться не собирается.
Конечно местные. Но "вертикаль" понимаешь и все денежки на самом ее верху. А там другие заботы.