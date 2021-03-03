Российский автопром столкнулся с нехваткой микросхем
Российские производители автомобильной электроники столкнулись с дефицитом микросхем, использующихся для систем ЭРА-ГЛОНАСС, панелей управления приборами, тахографов, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.
Генеральный директор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик заявил изданию «Коммерсантъ», что в настоящее время производители испытывают «высочайший дефицит компонентов».
Горелик предположил, что нехватка чипов во всем мире возникла из-за того, что весной 2020 года автоконцерны сократили заказы, а теперь отрасль оказалась не готова к возобновлению производства.
«Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», - отметил он.
По информации издания, на нехватку чипов пожаловался и другой крупный российский производитель электроники, а в НП «ГЛОНАСС» рассказали о «трудных переговорах» между автопроизводителями и поставщиками по переносу сроков поставок, которые увеличились с 3-4 до 9 месяцев, а «на некоторые позиции заказы принимают уже на 2022 год». При этом на российским рынке нельзя продать автомобили, не оборудованные ЭРА-ГЛОНАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Её нет!
Да кто он такой? Спросите у абрам абрамычей - они точно знают, что " у российских автопроизводителей перебоев с поставками электроники нет".
.... флаг им в руки и пущай эти предприниматели сами ездят на таких тачках.
....но многим стал не по карману.
Кто-то там в кремлях орал что мы всё купим и всё наше советское разрушил А вот теперь купилка отсохла и виноваты оказались все иностранные государства кроме наших так называемых успешных менеджеров