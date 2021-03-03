Российский автопром столкнулся с нехваткой микросхем

11:16 3.03.2021

Российские производители автомобильной электроники столкнулись с дефицитом микросхем, использующихся для систем ЭРА-ГЛОНАСС, панелей управления приборами, тахографов, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.

Генеральный директор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик заявил изданию «Коммерсантъ», что в настоящее время производители испытывают «высочайший дефицит компонентов».

Горелик предположил, что нехватка чипов во всем мире возникла из-за того, что весной 2020 года автоконцерны сократили заказы, а теперь отрасль оказалась не готова к возобновлению производства.

«Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», - отметил он.

По информации издания, на нехватку чипов пожаловался и другой крупный российский производитель электроники, а в НП «ГЛОНАСС» рассказали о «трудных переговорах» между автопроизводителями и поставщиками по переносу сроков поставок, которые увеличились с 3-4 до 9 месяцев, а «на некоторые позиции заказы принимают уже на 2022 год». При этом на российским рынке нельзя продать автомобили, не оборудованные ЭРА-ГЛОНАСС.