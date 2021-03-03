Российский автопром столкнулся с нехваткой микросхем

Приборная панель

Российские производители автомобильной электроники столкнулись с дефицитом микросхем, использующихся для систем ЭРА-ГЛОНАСС, панелей управления приборами, тахографов, блоков управления двигателем, кузовной электроникой и мультимедийных систем.

Генеральный директор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик заявил изданию «Коммерсантъ», что в настоящее время производители испытывают «высочайший дефицит компонентов». 

Горелик предположил, что нехватка чипов во всем мире возникла из-за того, что весной 2020 года автоконцерны сократили заказы, а теперь отрасль оказалась не готова к возобновлению производства.

«Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», - отметил он.

По информации издания, на нехватку чипов пожаловался и другой крупный российский производитель электроники, а в НП «ГЛОНАСС» рассказали о «трудных переговорах» между автопроизводителями и поставщиками по переносу сроков поставок, которые увеличились с 3-4 до 9 месяцев, а «на некоторые позиции заказы принимают уже на 2022 год». При этом на российским рынке нельзя продать автомобили, не оборудованные ЭРА-ГЛОНАСС.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.03.2021, 12:23
    Гость: Генеральный директор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик

    Да кто он такой? Спросите у абрам абрамычей - они точно знают, что " у российских автопроизводителей перебоев с поставками электроники нет".

  5. 03.03.2021, 12:11
    Гость: 1945

    Кто-то там в кремлях орал что мы всё купим и всё наше советское разрушил А вот теперь купилка отсохла и виноваты оказались все иностранные государства кроме наших так называемых успешных менеджеров

Все комментарии (16)
Выбор читателей
«Восстановление памятника Дзержинскому – не вопрос отдания должного его заслугам»
Познер
Познер назвал принятие христианства «одной из величайших трагедий»
В России построено уникальное двухэтажное общество
© KM.RU, Стоп-кадр видео
В Кремле обеспокоены преследованием оппозиции на Украине
Избранное
«Чревато ли официальное присутствие Анкары в Закавказье дальнейшей турецкой экспансией на Северный Кавказ?»
Цугцванг «президенторожденного не Батьки»
Макарошки не пошли на пользу: в эксперименте по жизни месяц на МРОТ «выжили» лишь четверо
«Это в старых, настоящих революциях на власть претендовала контрэлита, сама создающая свою силу во внеэлитном пространстве. В сегодняшних имитациях все массовки на улицах организуются во властных кабинетах»
Перегородки в квартире - какие варианты есть?
Знакомство с минимализмом: 4 главных вопроса для осознанных покупок
Сравнительный обзор новинок Samsung Galaxy A8 и A8+
«Роскосмос» решил разработать космический ядерный буксир за 4,2 млрд рублей
Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения
Пенсионная реформа обнулила великодержавность русских
Блогер Андрей Пыж стал жертвой «параноидальной шпиономании»?