Внутри Москвы уберут таблички с предупреждением о дорожных камерах

16:23 3.03.2021

Власти Москвы уберут таблички, предупреждающие о работе фиксирующих камер. Это не коснется только тех табличек, что установлены на въездах в город, пишет Аutonews.ru.

Знаки, которые будут демонтированы, выглядят как черная камера на белом фоне — на сегодняшний день таких табличек в городе насчитывается около 2 тысяч. Большинство из них уберут до сентября 2021 года.

Необходимость демонтажа власти объясняют тем, что с марта 2021 года существующие таблички должны быть заменены на соответствующий единый дорожный знак по ГОСТу. Именно такой знак (6.22 «Фотовидеофиксация») будет установлен на всех въездах в город.

В ЦОДД между тем сообщили, что нет смысла оставлять физические таблички с предупреждением об автоматической фиксации нарушений, поскольку почти вся информация о камерах есть в навигаторах, а большинство водителей и так запомнили их расположение.

«Также информация об адресах расположения камер есть на едином транспортном портале и сайте ЦОДД», — сообщил порталу представитель организации.

Напомним, водительские штрафы приносят бюджету Москвы крупный доход: в 2018 году оштрафованные водители отдали казне 14,75 млрд рублей. В 2020 году ГИБДД выяснила, что главным добытчиком взысканий с водителей стали некоторые камеры в городе.