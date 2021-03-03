Внутри Москвы уберут таблички с предупреждением о дорожных камерах
Власти Москвы уберут таблички, предупреждающие о работе фиксирующих камер. Это не коснется только тех табличек, что установлены на въездах в город, пишет Аutonews.ru.
Знаки, которые будут демонтированы, выглядят как черная камера на белом фоне — на сегодняшний день таких табличек в городе насчитывается около 2 тысяч. Большинство из них уберут до сентября 2021 года.
Необходимость демонтажа власти объясняют тем, что с марта 2021 года существующие таблички должны быть заменены на соответствующий единый дорожный знак по ГОСТу. Именно такой знак (6.22 «Фотовидеофиксация») будет установлен на всех въездах в город.
В ЦОДД между тем сообщили, что нет смысла оставлять физические таблички с предупреждением об автоматической фиксации нарушений, поскольку почти вся информация о камерах есть в навигаторах, а большинство водителей и так запомнили их расположение.
«Также информация об адресах расположения камер есть на едином транспортном портале и сайте ЦОДД», — сообщил порталу представитель организации.
Напомним, водительские штрафы приносят бюджету Москвы крупный доход: в 2018 году оштрафованные водители отдали казне 14,75 млрд рублей. В 2020 году ГИБДД выяснила, что главным добытчиком взысканий с водителей стали некоторые камеры в городе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конечно поставят, не переживайте, ближе к осени.
и штрафы было бы правильно повысить в два раза минимум.
Будут искать глазами камеры, вместо смотреть на дорогу
Вместо табличек установят новый знак, он больше и его лучше видно.
кручу- верчу , запутать хочу...