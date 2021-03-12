Минэнерго назвало причины роста цен на бензин
Рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта связан с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, а также с увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо.
В настоящий момент министерство мониторит ситуацию на рынке АЗС и предпринимает меры, чтобы сохранить увеличение цены бензина и дизеля на АЗС на близком к инфляции уровне, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
"Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива", - сообщили в Минэнерго.
Ранее Росстат сообщал о подорожании топлива в рознице в начале марта - так, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла на 11 коп. - до 44,38 руб., Аи-95 - на 11 коп. В целом рост стоимости топлива за первую неделю марта достиг 0,3% при общей инфляции в 0,2%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
дождетесь!" (с)В.Путин
хорошо вы положили на лопатки космополитов в Пгавительстве. Просто сделали из них отбивную котлету. Поздравляю.
тебе,дураку,в связи с этим в очередной раз повысят цены на жратву,одежду,обувь и пр.,тогда не так запоешь...
в "Мурзилку" написать.
Или в "Веселые картинки".
Результат будет тот же.
В Ливии при Каддафи литр бензина стоил 14 центов, или по тепрешнему "нашему" около 10 рублей.
Отсюда вопрос: почему Вован с "пацанами" так ненавидят расеянский народ? За что ???