Минэнерго назвало причины роста цен на бензин

© KM.RU, Илья Шабардин

Рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта связан с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, а также с увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо.

В настоящий момент министерство мониторит ситуацию на рынке АЗС и предпринимает меры, чтобы сохранить увеличение цены бензина и дизеля на АЗС на близком к инфляции уровне, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. 

"Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива", - сообщили в Минэнерго.

Ранее Росстат сообщал о подорожании топлива в рознице в начале марта - так, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла на 11 коп. - до 44,38 руб., Аи-95 - на 11 коп. В целом рост стоимости топлива за первую неделю марта достиг 0,3% при общей инфляции в 0,2%.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.03.2021, 22:58
    Гость: да

    хорошо вы положили на лопатки космополитов в Пгавительстве. Просто сделали из них отбивную котлету. Поздравляю.

  3. 12.03.2021, 22:35
    Гость: когда

    тебе,дураку,в связи с этим в очередной раз повысят цены на жратву,одежду,обувь и пр.,тогда не так запоешь...

  5. 12.03.2021, 22:13
    Гость: Я худею!

    В Ливии при Каддафи литр бензина стоил 14 центов, или по тепрешнему "нашему" около 10 рублей.
    Отсюда вопрос: почему Вован с "пацанами" так ненавидят расеянский народ? За что ???

Все комментарии (24)
Выбор читателей
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
Wallyscar iris
Автопром СНГ и Африки, в чем сходства и различия?
Госдума одобрила законопроект об освобождении от наказания за коррупцию
Избранное
Рознь, рабство, нищета: что могут принести Молдове выборы президента?
Контр-страйк: нестареющая классика
Убит один из руководителей израильской разведки, руководивший ликвидацией иранского физика-ядерщика
«Подготовка к противостоянию с вторжением инопланетян - полная фикция, прикрытие программы установления господства американской олигархической "элиты" над человечеством»
Борис Кагарлицкий: «Путину становится опасно уезжать из бункера»
Организация рабочего времени - тайм-менеджмент
Оставление Москвы в сентябре 1812 года. Ошибка или необходимость?
Тайная цель Ирана в Карабахской войне
«Поднимутся все»: куда заведет протест у горы Куштау
«Нам повезло с эпохой: мы видим жесточайший конфликт внутри гегемона современной эпохи»
В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики