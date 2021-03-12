Минэнерго назвало причины роста цен на бензин

15:07 12.03.2021

Рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта связан с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, а также с увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо.

В настоящий момент министерство мониторит ситуацию на рынке АЗС и предпринимает меры, чтобы сохранить увеличение цены бензина и дизеля на АЗС на близком к инфляции уровне, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

"Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива", - сообщили в Минэнерго.

Ранее Росстат сообщал о подорожании топлива в рознице в начале марта - так, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла на 11 коп. - до 44,38 руб., Аи-95 - на 11 коп. В целом рост стоимости топлива за первую неделю марта достиг 0,3% при общей инфляции в 0,2%.