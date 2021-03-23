Ford запустит в России серийное производство электрокаров

Фото с сайта wikimedia.org

В 2022 году в России начнется выпуск электрического фургона Ford Transit. Это станет первым серийным выпуском электромобилей на территории РФ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отечественного автопроизводителя «Соллерс», который управляет совместным предприятием с Ford.

С 2012 года на заводе «Соллерс Форд» в городе Елабуга в Татарстане выпускают дизельные фургоны Ford Transit. Электрическая версия фургона будет производиться одновременно с дизельной, добавили в «Соллерс». Сколько она будет стоить на российском рынке, не сообщается.

Согласно прогнозу компании, доля электромобилей в продажах легкового коммерческого транспорта в России в 2022-2023 годах составит порядка 1,5%, а к 2025 году увеличится до 4%.

«Мы уже видим спрос на электромобили со стороны ряда клиентов — сегмента e-commerce и международных компаний, работающих в РФ, которые используют LCV для внутригородской доставки», — пояснил представитель «Соллерса».  Он отметил, что использование авто с электрическим двигателем позволяет снизить эксплуатационные затраты.

В феврале СМИ писали, что российская инжиниринговая компания Drive Electro в 2021 году запустит производство аккумуляторов для электротранспорта и серийное производство электрогрузовиков на шасси КамАЗ-5325. Предельная мощность завода должна составить 1 тыс. грузовиков в год.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.03.2021, 21:48
    Гость: Время Ч.

    По вашему нефть это только бензин? Не ерундите, нефть это куча всего в том числе и любимый китайцами пластик, так что ни от чего они не избавились. На электро они переходят из-за кошмарной загазованности городов.

  3. 23.03.2021, 19:49
    Гость: Иван Иваныч

    На фиг они нужны. Только выгнали легковой Форд, как приперлись эти. Форд это дрек. КАМАЗ делает прекрасные электробусы, показал прекрасный прототип электрокара. Ну и взял бы тему себе. Прям по пословице: их гонишь в дверь, они в окно. А потом бац- ещё санкции, и рабочие на улице. Правда амеры против своих не вводят санкции. Совпадение наверное.

  4. 23.03.2021, 19:34
    Гость: Сократ

    Страна как побирушка сидит и ждет, когда какая-нибудь из западных фирм выпуск чего-нибудь здесь не наладит.

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