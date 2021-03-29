Представители духовенства попросили изменить парковочные тарифы в Москве

Представители духовенства попросили власти Москвы пересмотреть тарифы на парковку в центре города. Как пишет газета "КоммерсантЪ" с соответствующим предложением выступили представители Русской православной церкви, Российского еврейского конгресса и Совета муфтиев.

Как напоминает издание, с 5 апреля на части центральных улиц столицы будет введен повышенный тариф. Так, 1 час парковки обойдется в 380 рублей, причем в воскресенье парковка также будет платной. 

Отмечается, что новые правила затронут улицы, где расположено много православных храмов: на углу Старосадского переулка — храм Святых Бессребреников Космы и Дамиана, в Благовещенском переулке — храм Александра Невского на Патриарших прудах, в Филипповском переулке — храм Воскресения Словущего, в Подкопаевском переулке — Никольская церковь.

В основном люди посещают храмы именно по воскресеньям. Таким образом, "неподъемные деньги" за парковку в выходные дни, могут "разрушить приходскую жизнь", так как городане откажутся от поездок в центр города на автомобилях. 

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, в частности, заявил, что парковку неподалеку от религиозных мест можно сделать бесплатной в определенные часы или дни: в воскресенье или в утренние часы. 

Ранее сообщалось, что настоятели православных храмов обратились в дептранс Москвы с просьбой пересмотреть тарифы и оставить парковки бесплатными в воскресенье, в первой половине дня. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.03.2021, 17:38
    Гость: Макар

    /Это наш город//
    Самое смешное. Этот город давно не ваш. И даже не мой. Это ИХ город...
    Впрочем, как и вся страна...

  2. 29.03.2021, 17:16
    Гость: Николай

    Согласен с тем, что плата за парковку в родном городе - грабеж. Конечно же такую задачу удобнее решать силами пришлого гопника полуграмотного. За тем и посажен "на кормление".

  4. 29.03.2021, 16:10
    Гость: Москвич в 4-м поколении

    С какой стали мы вообще должны платить за парковки в Своём городе?! Это общественное пространство и оно должно быть доступно всем москвичам. Бесплатно. Это наш город. А пришлый варяг Собянин пусть убирается со своими лизоблюдами обратно к себе в Кагалым и там оленей пусть паркует сколько хочет.

  5. 29.03.2021, 16:10
    Гость: тд

    В бухгалтерском учёте есть статья :кто то теряет,кто то находит..на все воля божия .

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