Представители духовенства попросили изменить парковочные тарифы в Москве

12:20 29.03.2021

Представители духовенства попросили власти Москвы пересмотреть тарифы на парковку в центре города. Как пишет газета "КоммерсантЪ" с соответствующим предложением выступили представители Русской православной церкви, Российского еврейского конгресса и Совета муфтиев.

Как напоминает издание, с 5 апреля на части центральных улиц столицы будет введен повышенный тариф. Так, 1 час парковки обойдется в 380 рублей, причем в воскресенье парковка также будет платной.

Отмечается, что новые правила затронут улицы, где расположено много православных храмов: на углу Старосадского переулка — храм Святых Бессребреников Космы и Дамиана, в Благовещенском переулке — храм Александра Невского на Патриарших прудах, в Филипповском переулке — храм Воскресения Словущего, в Подкопаевском переулке — Никольская церковь.

В основном люди посещают храмы именно по воскресеньям. Таким образом, "неподъемные деньги" за парковку в выходные дни, могут "разрушить приходскую жизнь", так как городане откажутся от поездок в центр города на автомобилях.

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, в частности, заявил, что парковку неподалеку от религиозных мест можно сделать бесплатной в определенные часы или дни: в воскресенье или в утренние часы.

Ранее сообщалось, что настоятели православных храмов обратились в дептранс Москвы с просьбой пересмотреть тарифы и оставить парковки бесплатными в воскресенье, в первой половине дня.