Что входит в комплектацию ГБО на примере системы 4 поколения

16:28 1.04.2021

Среди автовладельцев становится все популярней установка газобаллонного оборудования, эффективность и рациональность использования которого подтверждены опытным путем.

ГБО классифицируют на два вида в зависимости от типа используемого газа. Оно делится на пропан-бутановые установки и метановые. Для легковых машин популярным является первый тип, а устройства, работающие на метане, используются на грузовых автомобилях, внедорожниках и кроссоверах. Чтобы понимать принцип работы ГБО, необходимо разобраться с его конструктивными элементами.

Из каких конструктивных частей состоит ГБО

Цены нефтепродуктов постоянно растут, что побуждает водителей переходить на альтернативные варианты систем, к которым принадлежит газобаллонное оборудование. Возможность его применения имеется у всех владельцев автомобилей с бензиновыми двигателями, а основная причина установки ГБО в СПб заключается в экономии до 40%. Чтобы начать получать выгоду уже сегодня, следует подобрать подходящий комплект для вашего авто и доверить его монтаж с настройкой специалистам компании «Даждь-ГАЗ». В комплектацию ГБО 4-го поколения, которое является одним из самых популярных систем, входят следующие конструктивные части:

Газовый баллон — размещается в багажном отсеке автомобиля. Изделия бывают двух основных вариантов исполнения: цилиндрические и тороидальные. Преимущество второго типа в том, что его можно установить в отсек для запасного колеса. Мультиклапан — он размещается в баллоне и представляет собой многофункциональное устройство, отвечающее за заправку емкости, безопасность эксплуатации и подачу жидкого газа через топливные магистрали к редуктору. Редуктор — устройство, отвечающее за снижение давления газа, а также его преобразование в парообразную форму. На входе в редуктор размещается фильтр грубой очистки, который препятствует проникновению внутрь изделия различных загрязнений. Размещается редуктор в подкапотном пространстве и соединяется с системой охлаждения автомобиля. Основным критерием его выбора является мощность двигателя. Электромагнитные форсунки — их количество соответствует числу цилиндров двигателя. Основное предназначение заключается в подаче газа к впускному коллектору, где парообразная его составляющая смешивается с воздухом и поступает в цилиндры. Главным параметром форсунок является скорость открытия, от этого зависит их стоимость. Для обеспечения максимальной эффективности работы двигателя выбирать форсунки нужно со значением времени их открытия, приближенного к показателю срабатывания штатных изделий. Блок управления — одна из самых дорогих деталей ГБО 4 поколения. Отвечает за работу системы в автоматическом режиме. Ее еще называют «мозгами», так как этот блок определяет время открывания форсунок для подачи газа, а также количество подаваемой порции, которая зависит от режима работы двигателя. Датчики (МАП и температурный)— устройства, благодаря которым ЭБУ фиксирует температуру двигателя для переключения на работу от ГБО, а также контролирует давление в системе.

Обязательным конструктивным элементом является кнопка переключения с индикацией, размещаемая непосредственно в салоне автомобиля.

Особенности функционирования ГБО

Многие автовладельцы эксплуатируют автомобиль на газу и даже не задумываются о том, как же работает система. Анализируя процесс функционирования ГБО 4 поколения, следует отметить:

после запуска мотора он работает на бензине до температуры прогрева более 30 градусов, после чего происходит автоматическое переключение на газ;

газ в жидкой форме поступает к редуктору, где он преобразуется в парообразную форму, и через фильтр тонкой очистки поступает к форсункам. Между редуктором и форсунками газ находится под давлением не более 1,5 атм.;

в определенный момент времени ЭБУ подает сигналы на открытие форсунок, через которые газ поступает в коллектор.

Чтобы обеспечить не только эффективную, но и безопасную работу системы, следует тщательно подойти к выбору оборудования, его монтажу и настройке.