Почему так важны автосервисы? Разбираемся в вопросе

09:39 17.04.2021

Без машины в современном мире достаточно тяжело существовать.

Автомобиль – это универсальный способ передвижения, на котором можно преодолевать не только небольшие расстояния, но и расстояния даже в тысячи километров. Но, как и любая техника, авто периодически ломаются, для того, чтобы машина прослужила хозяину верой и правдой не один десяток лет, нужно с трепетом относиться к ее состоянию – проводить технические осмотры и ремонтировать. В этой статье мы расскажем про преимущества автосервисов.

Что такое автосервис?

Автосервис — это комплекс услуг, связанный с техническим обслуживанием и ремонтом авто и мототранспорта. Обычно автосервисы располагаются на базе СТО и применяются не только для ремонта и обслуживания личных автомобилей, но и целых автопарков с максимально большим количеством машин.

Услуги, которые осуществляют автосервисы

На примере компании с-моторс.com можно наглядно увидеть услуги, которые предоставляют автомастерские:

1. Ремонт тормозов, который включает в себя замену колодок, ремонт суппортов, замену тормозных дисков и замену тормозной жидкости;

2. Ремонт подвески – замена амортизаторов, стоек и втулок стабилизатора, а также замену сайлентблоков;

3. Ремонт рулевого управления, в который входит замену рулевой рейки, рулевых наконечников и рулевой тяги;

4. Ремонт ходовой подразумевает ремонт ступичного подшипника;

5. Решение проблем с автокондиционером, а конкретно: его заправка, проверка и ремонт компрессора, ремонт заднего контура, замена конденсатора и дезинфекция самого кондиционера;

6. Ремонт топливной системы – замена топливного фильтра и замена безонасоса;

7. Обслуживание, в которое входит замена масла в АКПП, замена жидкости в ГУР, замена двигателя в двигателе, замена масла в редукторе, замена ремня ГРМ;

8. Осмотр выхлопной системы и решение проблем катализатором, гофрами глушителя и сажевого фильтра;

9. Шиномонтаж: замена колес и шин.

Преимущества обслуживания в автосервисе

1. Гарантия безопасности. На сегодняшний день собственная машина уже не роскошь, а способ передвижения. Проводя даже профилактический осмотр авто, можно избежать аварий и поломок.

2. Продления сроков эксплуатации. Как говорилось ранее, чтобы автомобиль даже через года полноценно работал и не ломался на ходу, необходимо следить за его состоянием и своевременно менять масла, колодки и прочее.

3. Тюнинг. Покраска кузова, замена повреждённых деталей, тонировка стёкол, замена, засверливание трещин, бронирование фар – эти все услуги могут предоставить качественные автосервисы.

