Cенаторы в США поставили под вопрос безопасность автомобилей Tesla

08:50 23.04.2021

Американские сенаторы призвали Национальное управление по безопасности дорожного движения разработать рекомендации для автопроизводителей с целью улучшения качества систем помощи водителю после недавнего ДТП с электромобилем Tesla, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Сенаторы заявили, что вопросы безопасности в отношении автомобилей Tesla, становятся "типичными", что заслуживает пристального внимания.

Смертельное ДТП с участием электромобиля Tesla произошло в минувшие выходные. Сообщалось, что автомобиль Tesla Model S 2019 года выпуска врезался в дерево в Спринге, штат Техас. Оба человека, находившихся в машине, погибли. По данным полиции, электромобиль в момент аварии был в режиме автопилота.

В самой компании Tesla неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию.

"Автопилот и функция полного самоуправления должны использоваться при постоянном внимании водителя, который держит руки на руле и готов в любой момент принять управление", - говорится на сайте компании.