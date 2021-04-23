Cенаторы в США поставили под вопрос безопасность автомобилей Tesla

Американские сенаторы призвали Национальное управление по безопасности дорожного движения разработать рекомендации для автопроизводителей с целью улучшения качества систем помощи водителю после недавнего ДТП с электромобилем Tesla, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Сенаторы заявили, что вопросы безопасности в отношении автомобилей Tesla, становятся "типичными", что заслуживает пристального внимания.

Смертельное ДТП с участием электромобиля Tesla произошло в минувшие выходные. Сообщалось, что автомобиль Tesla Model S 2019 года выпуска врезался в дерево в Спринге, штат Техас. Оба человека, находившихся в машине, погибли. По данным полиции, электромобиль в момент аварии был в режиме автопилота. 

В самой компании Tesla неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию.

"Автопилот и функция полного самоуправления должны использоваться при постоянном внимании водителя, который держит руки на руле и готов в любой момент принять управление", - говорится на сайте компании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 15:22
    Гость: Водила

    Полно роликов как обмантуь машину Тесла чтобы она ехала без водителя. На руль ложат апельсин или снавят бутылку с водой имитирующие руки водителя и покачивание. На водительское место ложат тяжёлый рюкзак создающий давление а сверху садят куклу в очках чтобы обмануть камеры и начать движение. Отсюда еще один вывод что искуственному интлекту до людских выдумок ещё очень далеко. Во всех авариях Теслы на автопилоте виновны водители, которые спали или вообще не сидели на водительском месте.

  2. 23.04.2021, 14:07
    Гость: Федор

    Автопилот не был включён по информации Тесла и даже при включённом голову отключать не рекомендую.

  3. 23.04.2021, 10:44
    Гость: иван з.

    Это точно.
    Знаю многих инструкторов по вождению. Они все психи по сравнению с обычными водителями. Очень нервенная работа.
    Тесла всех психами сделает.

  4. 23.04.2021, 09:58
    Гость: На

    руле должны быть сенсоры давления-тэнзо датчики-нет рук на баранке или слабое нажатие .. тогда включается звук базера или предупредительный голос робота с последующим замедлением скорости....

  5. 23.04.2021, 09:45
    Гость: Парацельс

    Что же это за автопилот тогда??? если нужно самому вести автомобиль??
    Опять обман)))

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