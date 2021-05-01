В России начала действовать новая формула расчета цен на бензин

10:54 1.05.2021

С 1 мая в России начинает работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Он даст возможность улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции.

Старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов сказал ТАСС, что с работой новой формулы демпфера ожидается стабилизация цен на внутреннем рынке, потому как заложенная в формулу цена внутреннего рынка будет соответствовать фактическим рыночным котировкам. Он отметил, что можно ждать стабилизации цен в оптовом и розничном сегментах, а по итогам года рост цен в рознице не должен превысить уровень инфляции.

В рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на 4 тыс. рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В 2022 году цену планируется снизить на 2,7 тыс. рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.

С 1 января 2023 года власти проиндексируют индикативную цену бензина на 3%. Также начиная с 1 января 2022 года планируется снизить с 5% до 3% ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу, пишут «Известия».

В результате объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям увеличится. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 млрд рублей.

Демпфирующий механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря нему рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил лишь 2,5%, что почти вдвое ниже инфляции. Это были самые низкие показатели за последние несколько лет, отметили Минфине.