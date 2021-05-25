Апрельские продажи на вторичном авторынке увеличились вдвое

09:47 25.05.2021

Не только в апреле, но и за первые 4 месяца текущего года на вторичном рынке отмечалось увеличение объема продаж

Как сообщило аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в первом месяце II квартала число реализованных подержанных легковых авто, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, увеличилось на 118 % и составило почти 549 тыс. экз. Такой рост в первую очередь обусловлен обвалом рынка в 2020 г., когда на апрель пришелся пик строгих карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19 и вызвавших снижение спроса на машины.

Примечательно, что среди всех брендов лидерство удерживает марка LADA. В апреле машины этого бренда приобрели более 131 наших сограждан. Это на 117 % больше, чем в прошлом году. Любовь к бренду российских автолюбителей небезосновательна: ведь даже имея пробег, автомобили LADA выгодно отличаются не только адаптацией к реалиям отечественных дорог и климатическим условиям, но и сравнительно недорогим послепродажным обслуживанием.

На втором месте оказалась японская Toyota. В апреле подержанных автомобилей этой марки купили 59,4 тыс. экз. (+83 %). А замыкает тройку лидеров корейская марка Hyundai, чьи продажи увеличились больше чем в 2 раза (30,9 тыс. ед.; +145 %). Такой же рост продемонстрировали автомобили еще двух брендов, вошедших в пятерку лидеров: вторая южнокорейская компания — KIA — 30,6 тыс. экз., +154 % и японский концерн Nissan — 30,3 тыс. экз., +104 %.

Примечательно, что не только в апреле, но и за первые 4 месяца текущего года на вторичном рынке отмечалось увеличение объема продаж: за это время россиянами было приобретено около 1,8 млн. подержанных авто, что на 23 % больше, чем в 2020 г.

Напомним, что транспортные средства марки LADA выпускает «АВТОВАЗ», чьи производственные мощности находятся в Ижевске и Тольятти. Он является частью недавно организованной бизнес-группы Dacia-LADA, которая, в свою очередь, является структурной единицей Groupe Renault. На территории России бренд известен такими моделями легковых автомобилей, как XRAY, Largus, Vesta и Granta, ставшей настоящим вазовским бестселлером. Также производитель выпускает знаменитый внедорожник Niva, который, кроме отечественного рынка, идет на экспорт в другие страны. Эти транспортные средства отличаются доступной стоимостью и ремонтопригодностью.

Среди всех автомобилей LADA имеет в России наиболее развитую дилерскую сеть, которая насчитывает не менее 300 специализированных центров.