Развитие электротранспорта в России оценили в 750 млрд рублей до 2030 года

20:43 1.06.2021

Директор департамента секторов экономики Минэкономразвития России Максим Колесников в Совете Федерации заявил, что общая стоимость концепции по развитию производства и использования электротранспорта в России до 2030 года составит порядка 750 млрд рублей.

«С целью развития в России электротранспорта и, по сути, формирования новой отрасли Минэкономразвития по поручению правительства РФ разработало и направило на согласование проект концепции по развитию производства и использования электротранспорта в стране. Общая стоимость концепции сейчас оценивается в 750 млрд рублей, из которых порядка 600 млрд рублей – частные инвестиции», - отметил Колесников.

Он также заявил, что к 2030 году Россия, предположительно, сможет выйти на производство не менее 150 тысяч электромобилей в год.

«Мы считаем, что реализация концепции позволит создать в стране новую высокотехнологичную отрасль и производить электромобили с долей не менее 10% от общего объема производства транспортных средств к 2030 году», - цитирует «Интерфакс» слова Колесникова.

При этом он также отметил, что речь идет не о просто создании электротранспорта. «Мы понимаем, что если взять ту же батарею, то в небольшом автомобиле стоимость батареи может достигать порядка 50%. Нам очень важно создать новые притягивающие технологии, чтобы на территории РФ появлялись новые производства батарей, катодных, анодных элементов, чтобы уровень локализации автомобиля приближался к 70% к горизонту 2030 года», - заявил Колесников.

Он также, отметил, что необходима поддержка спроса на производимые на территории страны электромобили. «Пока предварительно стоимость электромобиля производственная не должна превышать 2,5 млн рублей. И важным условием будет являться поддержка только тех автопроизводителей, которые заключат СПИК, предусматривающий определенные обязательства по локализации. Такие электротранспортные средства, производимые на территории РФ, в концепции предполагается поддерживать», - отметил он.

Концепция предполагает работу по нескольким направлениям: