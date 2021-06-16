Зачем нужны текстильные коврики в авто?

От состояния салона автомобиля зависит комфорт водителя. 

Действительно, гораздо приятнее находится в чистом салоне, чем в свинарнике, где много мусора, а в случае отсутствия ковриков eva, уличная грязь. Чтобы поддерживать чистоту в машине, необходимо подбирать соответствующие аксессуары.

В этой статье мы поговорим текстильные коврики в автомобиль и почему лучше всего приобретать автоковрики у проверенных компаний.

Что из себя представляют текстильные коврики?

Под текстильными ковриками подразумевают аксессуар, состоящий из текстиля (ворса), который помогает защитить салон автомобиля от уличной грязи, образовавшейся из-за погодных условий.

Преимущества использования текстильные ковриков от компании «Автоковрик МСК»

1. Сохранение чистоты в салоне авто – они не пачкают и защищают от внешних воздействий, не нарушая водительский комфорт;
2. Индивидуальный подход, позволяющий подобрать коврик по габаритам и размерам авто;
3. Эстетический внешний вид ковриков, заключающийся в стильном сочетании формы и цветовой палитры;
4. Износостойкость материалов, позволяющие использовать текстильный коврик не один год.

Основные характеристики текстильных ковров

1. Идеально повторяют форму салона автомобиля. У нас есть каталог передних и задних автомобильных ковриков по марке и моделям. Коврики подбираются индивидуально под ваш автомобиль.
2. Такие коврики очень удобно крепятся и фиксируется в автомобиле. Такой эффект достигается за счет наличия клипс, липучек, и абсолютно точной формы коврового покрытия.
3. Большой ассортимент текстильных ковров на любой вкус и цвет. Можно выбрать даже соответствующую комплектацию – без багажника или без подпятника.
4. Достаточно простая эксплуатация ковриков эва, базирующаяся на быстром очищении ковров от грязи. Все просто: грязь впитывается в велюр, за вами простой уход – полоскание в воде и сушка.
5. Текстильные автоковрики EVA обладают шипами противоскольжения, которые не позволяют им болтаться по салону. Благодаря шипам текстильные коврики надежно прикреплены к полу.

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