07:56 11.07.2021

Грузоперевозки – это идеальный метод транспортировки и доставки вещей, который с каждым годом становится все актуальнее и актуальнее, особенно для тех, кому нужно перевезти крупногабаритный груз В этой статье мы поговорим про грузоперевозки и зачем они нужны.

Грузоперевозки – это идеальный метод транспортировки и доставки вещей, который с каждым годом становится все актуальнее и актуальнее, особенно для тех, кому нужно перевезти крупногабаритный груз

В этой статье мы поговорим про грузоперевозки и зачем они нужны.

Зачем нужны грузоперевозки: преимущества

На примере компании "MXL" рассмотрим основные достоинства перевозки груза, которые заключаются в следующих вещах:

1. Заказчик в большинстве случаев сам выбирает время доставки товаров, что достаточно удобно;

2. Если вы заказываете грузоперевозку (неважно что это будет: газель или фура) в логистической компании, например, в компании "MXL", вы можете не беспокоиться за груз, ведь контролируют качество транспортировки не только дальнобойщики, но и диспетчеры, страховщики и другие специалисты.

3. Заказчик может заказать доставку товара из одного места к другому. Например, это актуально при квартирном переезде, когда очень много вещей, в частности, крупногабаритных.

4. У компании «MXL» есть свой большой автопарк с разными моделями грузовых машин, что увеличивает вероятность найти именно ту машину, которую удовлетворит выполнение вашей цели по грузоперевозке;

5. Ничего не влияет на сроки доставки, поэтому даже в случае возникновения плохих погодных условий, загруженности дорог и других факторов, заказчик может не бояться за качество грузоперевозки.



Основные типы грузоперевозок

Компания «MXL» в Ростове-на-Дону предлагает своим клиентам следующие виды грузоперевозок:

1. Квартирный переезд, который включает в себя транспортировку любого типа мебели и бытовых предметов (можно заказать услугу грузчиков);

2. Перевозка негабаритных грузов;

3. Транспортировка оборудования (банкоматов, поддонов, станков);

4. Перевозка продуктов питания (в случае перевозки холодной продукции, необходимо использовать фуру с рефрижератором);

5. Транспортировка сооружений;

6. Перевозка строительных материалов;

7. Транспортировка сыпучих материалов, таких как грунт, песок, щебень, камень, цемент и другие;

8. Транспортировка техники (квадроциклы, лодки, машины, снегоходы, тракторы, мотоциклы, бульдозеры и так далее).

