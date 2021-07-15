МВД предложило сделать обязательный техосмотр добровольным

16:24 15.07.2021

МВД предложило отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов физицеских лиц

МВД предложило отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов физицеских лиц. Об этом рассказал глава начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников.

Соответствующие предложение уже направлены в Правительство Российской Федерации, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Одновременно с этим предлагается разработать меры стимулирования к добровольному прохождению процедуры технического осмотра. Например, этому могут способствовать снижение ставки транспортного налога или уменьшение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал поправки, исключающие диагностическую карту (выдается при прохождении техосмотра) из списка обязательных документов для заключения договора ОСАГО.