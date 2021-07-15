МВД предложило сделать обязательный техосмотр добровольным
МВД предложило отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов физицеских лиц
МВД предложило отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов физицеских лиц. Об этом рассказал глава начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников.
Соответствующие предложение уже направлены в Правительство Российской Федерации, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Одновременно с этим предлагается разработать меры стимулирования к добровольному прохождению процедуры технического осмотра. Например, этому могут способствовать снижение ставки транспортного налога или уменьшение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал поправки, исключающие диагностическую карту (выдается при прохождении техосмотра) из списка обязательных документов для заключения договора ОСАГО.
Комментарии читателей Оставить комментарий
через границу от Британской Коламбии никакого техосмотра нет по крайней мере 27лет что я здесь живу
В канадской провинции Британская Колумбия отменили техосмотр лет 13 назад и ничего, меньше проблем и для государства, и для владельцев авто.
Стой тут-иди сюда.Ну как-то так!
Что-то я не верю, что гоблины откажутся от кормушки. Придумают другое
В кои- то веки здравая и полезная мысль. Если, конечно, нет подвоха..о.