Названо условие, при котором цена бензина в России не превысит 20 рублей
Вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что стоимость бензина в России может снизиться до 20 рублей за литр в том случае, если евро будет стоить не более 50 рублей.
«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 руб. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 [руб.]», - цитирует его слова РБК.
При этом Федун отметил, что курс рубля к валюте «работает только в сторону повышения», как и базовая ставка, которую регулирует Центробанк. «Пока доминанта - это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных», - рассказал Федун.
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Это когда сначала цена дорастет до 200 или там 2000,а потом денежная реформа и деноминация.
Бензин подешевеет при условии повышения пошлин на экспорт до 30 рублей за литр бензина и выше. Аналогично и пошлины на нефть. Размер пошлин должен определяться разницей между экспортной ценой и желаемой ценой внутри страны.
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Часть доходов от этой пошлины следует направлять на геологоразведку, компенсацию части расходов нефтяников на закупку оборудования ВНУТРИ страны и строительство дорог на Северах.
Когда евро стоил 39 рублей аи-92 был уже 23 рубля за литр. Так что нечего лапшу на уши кидать.
пока не отвяжемся от "бивалютной корзины" ЦентроБанк продолжит обдирать россиян по всякому.
>>> Названо условие, при котором цена бензина в России не превысит 20 рублей
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Как только река Волга потечёт прямо в Тихий океан – так сразу. В этом можно даже не сомневаться.