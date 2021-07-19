Названо условие, при котором цена бензина в России не превысит 20 рублей

15:40 19.07.2021

Вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что стоимость бензина в России может снизиться до 20 рублей за литр в том случае, если евро будет стоить не более 50 рублей.

«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 руб. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 [руб.]», - цитирует его слова РБК.

При этом Федун отметил, что курс рубля к валюте «работает только в сторону повышения», как и базовая ставка, которую регулирует Центробанк. «Пока доминанта - это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных», - рассказал Федун.