Падение продаж легковых автомобилей в России в сентябре превысило 22%

14:39 6.10.2021

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре сократились на 22,6% - в этот период было продано всего 119 485 машин, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

Так, продажи лидера российского авторынка, «АвтоВАза», рухнули на рекордный 51% (17 189 единиц по сравнению с 35 264 в сентябре 2020 г.). Однако это падение не оказалось самым сильным. Так, продажи Porsche упали на 58%, Lexus — на 55%. Продажи легких коммерческих автомобилей Volkswagen, который планировал ввести временные паузы на заводе в Калуге в сентябре, обрушились на 71%. Продажи китайских автомобилей наоборот, выросли: Chery на 134%, Haval на 147%, Geely — на 20%.

По словам председателя комитета автопроизводителей Томаса Штэрцеля, продолжение такого негативного тренда ожидалось на фоне спада производства, энергетического кризиса в Китае и нехватки полупроводников по всему миру, и ситуация в подобном ключе будет развиваться «в ближайшие несколько месяцев».