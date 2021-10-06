Падение продаж легковых автомобилей в России в сентябре превысило 22%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре сократились на 22,6% - в этот период было продано всего 119 485 машин, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).
Так, продажи лидера российского авторынка, «АвтоВАза», рухнули на рекордный 51% (17 189 единиц по сравнению с 35 264 в сентябре 2020 г.). Однако это падение не оказалось самым сильным. Так, продажи Porsche упали на 58%, Lexus — на 55%. Продажи легких коммерческих автомобилей Volkswagen, который планировал ввести временные паузы на заводе в Калуге в сентябре, обрушились на 71%. Продажи китайских автомобилей наоборот, выросли: Chery на 134%, Haval на 147%, Geely — на 20%.
По словам председателя комитета автопроизводителей Томаса Штэрцеля, продолжение такого негативного тренда ожидалось на фоне спада производства, энергетического кризиса в Китае и нехватки полупроводников по всему миру, и ситуация в подобном ключе будет развиваться «в ближайшие несколько месяцев».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Деньги у населения имеются-это Вам не ближнее зарубежье.
Проблемка в том,что большая часть автомобилистов не хотят тратиться на обслуживание и ремонт.Купил новую-через 3-5 лет продал по трэйд инн и взял снова новую.
Сейчас нет тупо электронных блоков и всей периферии к ним-датчиков и прочей лабуды-микроэлектроники короч. Китай старается поднаживится на этом и комплектует в основном свои производства.
Покупать старьё мало кто рискует-во первых-весь автохлам подорожал несоизмеримо,во вторых коронабесие коснулось многих и они предпочитают сидеть на удаленке-с желанием пересидеть и по сему ездят на своих 5-10 летках.
Важно и то что отечественную микроэлектронику сознательно похоронили заживо-и теперь этим занимается в России пара-тройка компаний энтузиастов. А ждать и догонять-всегда хуже всего.
Темп перехода китайцев на машины на «новой энергии», и в первую очередь электромобили, впечатляют — в августе 2021 года уже каждая шестая проданная в стране новая легковая машина была электрической или водородной. По доле продаж EV в общем объеме обновления автопарка Китай в 6 раз опережает США — почти 18% против 3%. В свете роста продаж электромобилей власти КНР собираются заменить систему кредитования зеленого транспорта новой схемой, чтобы еще больше ускорить сокращение углеродной эмиссии.
Несмотря на то, что общие продажи автомобилей в КНР из-за дефицита микрочипов продолжают сокращаться четвертый месяц подряд, и в августе спад достиг 17,8% по сравнению с прошлым годом, доля рынка электромобилей растет: из 1,8 млн реализованных в августе машин 321 000 — то есть почти 18% — ездят на «новой энергии», пишет Reuters. К этому типу относятся аккумуляторные, подключаемые гибриды и автомобили на водородных топливных элементах.
Да повысьте вы уже цены в миллион раз, придурки. Будет 146% падение. Что это изменит? Балаган настолько сгнил, что клоуны уже проваливаются сквозь пол на каждом представлении...
Показатель здоровья страны это доступность для большинства борщевого набора.
В кои то веки, порядок навёлся сам собой. Подъехал на площадку осмотра ГИБДД - никого! Без очереди, скучая глянули мои номера и поставили визу. Запись на приём номера получить - на 3 дня вперед.
НА 3 ДНЯ, а не на 3 недели!
В кои то веки такое счастье случилось?! :)