Минтранс РФ намерен установить на платных дорогах европейские тарифы
Минтранс разработал проект постановления правительства, в котором говорится об увеличении стоимости проезда по платным дорогам в России.
В ведомстве считают, что это необходимо сделать, чтобы обеспечить окупаемость новых проектов госкомпании «Автодор».
В настоящее время максимальный размер платы установлен в размере 3 рублей за 1 км платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 руб. за 1 км в ценах 2021 года. В проекте приводится расчет, по которому средний применяемый тариф в России составил 2,65 руб. за км. При этом в Европе с учетом покупательной способности он выше на 35,5% (3,59 руб. за 1 км), сообщает РБК.
По мнению авторов проекта постановления, уровень максимального размера платы необходимо поднять до 5 рублей за 1 км в ценах 2021 года.
Также повышение ожидается и для платных дорог, созданных в результате нового строительства. Для них максимальную плату предлагается установить в размере 8 рублей за 1 км, а стоимость проезда по искусственным сооружениям (путепроводы, мосты) планируется поднять с 21 руб./км до 29 руб./км.
Максимальная стоимость проезда для грузовиков и автобусов Минтранс предложил поднять с 9,5 руб./км до 16,25 руб./км, на мостах и путепроводах - с 66,5 руб./км до 91,5 руб./км.
Также отмечается, что тарифы должны ежегодно индексироваться на величину инфляции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мин транс покупает всё у частных организаций по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита (прибыль их владельцев и получки управляющих тоже не ограничен Невидимой рукой рынка)..за деньги налогоплательщиков.
давно пора , а то нищеброды на дорогах достали на своих жестянках.
Добавлю.
Ваших 8 рублей за 1 км это на 30% дороже чем в Италии и Франции - где самые дорогие автострады в Европе.
Если не окупается,то зачем и на что строят? Делают дороги на дармовые деньги:налоги налогоплательщиков (Платон,транспортный налог,штрафы,госфинансирование) и у них не окупаются дороги? Да по ним нары плачут.
Добавлю.
Пока я ошибся в случае с Норвегией - теперь у них платят. И ошибся я в цене проезда в Швейцарии (давно не был), теперь 40 евро за год а раньше было 34-35.