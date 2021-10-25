Минтранс РФ намерен установить на платных дорогах европейские тарифы

Шлагбаум на трассе «Дон»

Минтранс разработал проект постановления правительства, в котором говорится об увеличении стоимости проезда по платным дорогам в России.

В ведомстве считают, что это необходимо сделать, чтобы обеспечить окупаемость новых проектов госкомпании «Автодор».

В настоящее время максимальный размер платы установлен в размере 3 рублей за 1 км платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 руб. за 1 км в ценах 2021 года. В проекте приводится расчет, по которому средний применяемый тариф в России составил 2,65 руб. за км. При этом в Европе с учетом покупательной способности он выше на 35,5% (3,59 руб. за 1 км), сообщает РБК.

По мнению авторов проекта постановления, уровень максимального размера платы необходимо поднять до 5 рублей за 1 км в ценах 2021 года.

Также повышение ожидается и для платных дорог, созданных в результате нового строительства. Для них максимальную плату предлагается установить в размере 8 рублей за 1 км, а стоимость проезда по искусственным сооружениям (путепроводы, мосты) планируется поднять с 21 руб./км до 29 руб./км.

Максимальная стоимость проезда для грузовиков и автобусов Минтранс предложил поднять с 9,5 руб./км до 16,25 руб./км, на мостах и путепроводах - с 66,5 руб./км до 91,5 руб./км.

Также отмечается, что тарифы должны ежегодно индексироваться на величину инфляции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 16:50
    Гость: тд

    Мин транс покупает всё у частных организаций по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита (прибыль их владельцев и получки управляющих тоже не ограничен Невидимой рукой рынка)..за деньги налогоплательщиков.

  3. 25.10.2021, 16:14
    Гость: Европеец

    Добавлю.
    Ваших 8 рублей за 1 км это на 30% дороже чем в Италии и Франции - где самые дорогие автострады в Европе.

  4. 25.10.2021, 16:09
    Гость: Ник

    Если не окупается,то зачем и на что строят? Делают дороги на дармовые деньги:налоги налогоплательщиков (Платон,транспортный налог,штрафы,госфинансирование) и у них не окупаются дороги? Да по ним нары плачут.

  5. 25.10.2021, 16:01
    Гость: Европеец

    Добавлю.
    Пока я ошибся в случае с Норвегией - теперь у них платят. И ошибся я в цене проезда в Швейцарии (давно не был), теперь 40 евро за год а раньше было 34-35.

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