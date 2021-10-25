Минтранс РФ намерен установить на платных дорогах европейские тарифы

11:45 25.10.2021

Минтранс разработал проект постановления правительства, в котором говорится об увеличении стоимости проезда по платным дорогам в России.

В ведомстве считают, что это необходимо сделать, чтобы обеспечить окупаемость новых проектов госкомпании «Автодор».

В настоящее время максимальный размер платы установлен в размере 3 рублей за 1 км платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 руб. за 1 км в ценах 2021 года. В проекте приводится расчет, по которому средний применяемый тариф в России составил 2,65 руб. за км. При этом в Европе с учетом покупательной способности он выше на 35,5% (3,59 руб. за 1 км), сообщает РБК.

По мнению авторов проекта постановления, уровень максимального размера платы необходимо поднять до 5 рублей за 1 км в ценах 2021 года.

Также повышение ожидается и для платных дорог, созданных в результате нового строительства. Для них максимальную плату предлагается установить в размере 8 рублей за 1 км, а стоимость проезда по искусственным сооружениям (путепроводы, мосты) планируется поднять с 21 руб./км до 29 руб./км.

Максимальная стоимость проезда для грузовиков и автобусов Минтранс предложил поднять с 9,5 руб./км до 16,25 руб./км, на мостах и путепроводах - с 66,5 руб./км до 91,5 руб./км.

Также отмечается, что тарифы должны ежегодно индексироваться на величину инфляции.