Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра в России

Автомобильная пробка

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра в России.

Согласно документу, физическим лицам - владельцам автомобилей и мотоциклов - больше не нужно проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу, пишет "Интерфакс".

Обязательным техосмотр остается в том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

При этом любой авто- и мотовладелец сможет пройти техосмотр в добровольном порядке - по желанию.

Вместе с тем, закон не касается коммерческого автотранспорта, включая грузовики, автобусы и машины такси - им по-прежнему придется регулярно проходить техосмотры.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.12.2021, 00:33
    Гость: Евгений В.

    Впервые за 20 лет один побор отменил. А причина одна - для создания сети настоящих и эффективных пунктов инструментального контроля необходимы вложения не менее чем в создание технически оснащенного автоцентра, да еще и специалистов поготовить, а эффективность почти нулевая.

  3. 30.12.2021, 23:10
    Гость: Поехали !

    Популярная мера, в контексте предстоящих " терешковских " нулевых выборов явно популистская. Впрочем в СССР для частников техосмотр заключался в сверке номерных агрегатов, чистоте двигателя, целостности стекол и фар, а главное покрашенных дисках. Ключевой момент перечеркивание крестом квитанции об уплате дорожного налога 1руб 20 копеек для Жигулей. На стекдо бейсик с годом и катайся.

  4. 30.12.2021, 23:02
    Гость: Убирает самые коррупционные

    наследия димона. Интересно сколько ему заносили страховщики за все эти "законы"?

  5. 30.12.2021, 22:49
    Гость: Врач

    Беда страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы.

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