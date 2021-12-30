21:26 30.12.2021

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра в России.

Согласно документу, физическим лицам - владельцам автомобилей и мотоциклов - больше не нужно проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу, пишет "Интерфакс".

Обязательным техосмотр остается в том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

При этом любой авто- и мотовладелец сможет пройти техосмотр в добровольном порядке - по желанию.

Вместе с тем, закон не касается коммерческого автотранспорта, включая грузовики, автобусы и машины такси - им по-прежнему придется регулярно проходить техосмотры.