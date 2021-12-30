Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра в России
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра в России.
Согласно документу, физическим лицам - владельцам автомобилей и мотоциклов - больше не нужно проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу, пишет "Интерфакс".
Обязательным техосмотр остается в том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов.
При этом любой авто- и мотовладелец сможет пройти техосмотр в добровольном порядке - по желанию.
Вместе с тем, закон не касается коммерческого автотранспорта, включая грузовики, автобусы и машины такси - им по-прежнему придется регулярно проходить техосмотры.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Впервые за 20 лет один побор отменил. А причина одна - для создания сети настоящих и эффективных пунктов инструментального контроля необходимы вложения не менее чем в создание технически оснащенного автоцентра, да еще и специалистов поготовить, а эффективность почти нулевая.
При продаже...
Популярная мера, в контексте предстоящих " терешковских " нулевых выборов явно популистская. Впрочем в СССР для частников техосмотр заключался в сверке номерных агрегатов, чистоте двигателя, целостности стекол и фар, а главное покрашенных дисках. Ключевой момент перечеркивание крестом квитанции об уплате дорожного налога 1руб 20 копеек для Жигулей. На стекдо бейсик с годом и катайся.
наследия димона. Интересно сколько ему заносили страховщики за все эти "законы"?
Беда страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы.