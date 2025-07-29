Мигрантам запретили работать в такси Санкт-Петербурга

08:13 29.07.2025

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввёл запрет на работу мигрантов в службах такси. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Согласно постановлению, до конца 2025 года юридическим лицам и предпринимателям запрещено нанимать иностранных граждан, работающих по патенту, в сфере перевозок пассажиров легковыми такси и арендованными автомобилями с водителем (ОКВЭД 49.32). Документ опубликован на официальном портале городской администрации.

Решение мотивировано стремлением повысить безопасность и качество обслуживания в такси, а также предоставить дополнительные рабочие места гражданам России. Для бизнеса установлен трёхмесячный переходный период — за это время компании должны прекратить контракты с действующими мигрантами и найти новых сотрудников.

Постановление вступит в силу через 10 дней после публикации.