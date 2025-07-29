Мигрантам запретили работать в такси Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввёл запрет на работу мигрантов в службах такси. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Согласно постановлению, до конца 2025 года юридическим лицам и предпринимателям запрещено нанимать иностранных граждан, работающих по патенту, в сфере перевозок пассажиров легковыми такси и арендованными автомобилями с водителем (ОКВЭД 49.32). Документ опубликован на официальном портале городской администрации.
Решение мотивировано стремлением повысить безопасность и качество обслуживания в такси, а также предоставить дополнительные рабочие места гражданам России. Для бизнеса установлен трёхмесячный переходный период — за это время компании должны прекратить контракты с действующими мигрантами и найти новых сотрудников.
Постановление вступит в силу через 10 дней после публикации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кто же будет работать?
Щас граждане со всей России как набегут в Питер в такси работать, можно будет отобрать только лучших)
Половина Кавказа - российская территория, и народец тамошний, типа, наш.
И насчёт Биробиджана,..хм.
В свете роста всяких там суверенитетов, Биробиджан, в качестве чуть-чуть суверенного субъекта, вполне может снюхаться с Израилем. Катается же глава Татарстана к Эрдогану на регулярной основе, равно, как Кадыров - к арабским паханам.
Так что, мусорную свалку из нац. весей делать - занятие не очень перспективное...
Визы (макс. срок пребывания - месяц)!!!
НО.При предоплате Отеля и депозита на предмет депортации.
Дык они уж все граждане РФ!