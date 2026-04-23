ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию

© KM.RU, Илья Шабардин

Федеральная антимонопольная служба фиксирует стабильную ситуацию с ценами на топливо в России, на АЗС рост не превышает инфляцию, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства.

"По результатам проделанной работы ситуация с ценами на АЗС в настоящее время стабильна. Динамика в рознице находится в пределах уровня инфляции, а волатильность оптового рынка сглажена", - приводит его слова "Интерфакс".

Глава ФАС отметил, что продолжается работа по усилению контроля за мелкооптовым и розничным рынками топлива, в том числе на фоне начала сезонно-полевых работ.

Потребительские цены на бензин с 14 по 20 апреля ускорили рост до 0,2% после увеличения на 0,09% неделей ранее, сообщил Росстат. С начала года бензин на АЗС подорожал на 3,52%, что выше уровня общей инфляции - 3,16% с начала года. Превышение динамики цен на бензин над общей инфляцией сохраняется четвертую неделю подряд.

Ранее в ФАС объясняли, что выборка АЗС при оценке ценовой ситуации на топливном рынке у ведомства значительно шире, чем в Росстате, с чем и связано расхождение. "Служба анализирует цены на 12 тысячах АЗС в Российской Федерации, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых", - отмечали в ФАС, указывая, что статистическая служба оценивает динамику цен на 1,7 тысячи АЗС.

По данным Росстата, в 2025 году рост потребительских цен на бензин в стране составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2026, 15:08
    Гость: Ал

    ..., да кого интересует это сравнение с фиктивным размером инфляции. Ложь во лжи. Так жить нельзя...

  3. 23.04.2026, 14:01
    Гость: ABCD

    "ФАС заявила, что рост цен на АЗС не превышает инфляцию"
    Учитывая, что реальная инфляция сейчас от 17% до 23% (реальные данные засекречены ЦБ) а вовсе не 3..4% как врёт ЦБ, то ФАС конечно отжигает. Видимо научились брехать от ФОМ и ВЦИОМ.

  4. 23.04.2026, 13:35
    Гость: Ник

    Всё рукотворное-назрела необходимость менять президента, правительство, ЦБ, менять курс экономики -эти не в состоянии справляться с Отечественной индустриализацией страны ускоренными темпами в 10-15℅.

  5. 23.04.2026, 13:33
    Гость: ****

    По заявлению властей, с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 7,6%, что выше (!!!) предполагаемого уровня инфляции.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
«Мы в беде и опаздываем»: академик РАН Роберт Нигматулин выступил с резкой критикой управления экономикой
Герасимов подтвердил контроль российской армии над всей территорией ЛНР
Мессенджер MAX сменил название
Избранное
Типажи великой Бауманки. Часть первая
Летная школа «Солома» (рецензия на клип)
Blue Origin решила создать в космосе «бизнес-парк»
Сергей Бобунец сыграл для капитана воздушного судна
«Политику своей новой избирательной кампании и своего второго срока Рузвельт во многом выстроил на идеях Лонга»
Как влияет медитация на иммунитет?
Алиса «Гойда» (2 CD)
Егор Летов «Акустика в Омске»
Эпидемия feat. Андрей Князев и Ростислав Колпаков «Наваждение» (интернет-сингл)
Группировка Свердловск «Буду! Буду!» (интернет-сингл)
«Король и Шут» объединил Томми Нокера с фронт-леди «Дайте Два»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации