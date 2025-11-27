Что такое КАСКО и почему оно важно для владельцев автомобилей?

12:56 27.11.2025

Поясняем, что такое КАСКО, какие риски покрывает полис, чем он отличается от ОСАГО и в каких ситуациях страховка особенно полезна.

КАСКО — добровольная страховка, которая защищает сам автомобиль от повреждений, угона и других внезапных событий. В отличие от обязательного ОСАГО, которое покрывает ущерб другим участникам дорожного движения, КАСКО работает именно в интересах владельца.

Расскажем подробнее, что такое КАСКО, чем оно может помочь на практике и когда полис действительно оправдывает затраты.

Что покрывает КАСКО

Полис компенсирует расходы, если с автомобилем что-то случилось. Это может быть ДТП (даже по вине владельца страховки), падение льда или дерева на капот, возгорание авто, наезд на препятствие, повреждение на парковке, действия злоумышленников или угон.

КАСКО позволяет отремонтировать машину или получить выплату, если восстановление невозможно. Для многих владельцев это способ избежать крупных расходов и сохранить автомобиль в нормальном состоянии даже после серьезного повреждения.

Чем КАСКО отличается от ОСАГО

ОСАГО — обязательный полис, который покрывает ущерб другим людям и их имуществу. Этот полис не поможет отремонтировать ваш автомобиль после аварии по вашей вине.

КАСКО — добровольное страхование, и цель у него другая: защита вашей машины. Даже если вы сами стали виновником ДТП, полис поможет восстановить авто.

Зачем владельцам нужен этот полис

КАСКО помогает избежать крупных затрат на ремонт. Даже незначительное ДТП может обойтись в десятки тысяч рублей, а серьезное — в сотни. Полис перекладывает эти расходы на страховщика. Помимо ремонта, КАСКО закрывает риск угона.

Также страховка помогает в бытовых ситуациях — например, если кто-то поцарапал припаркованную машину и скрылся, на крышу авто упала сосулька или кто-то помял дверь автомобиля на парковке ТЦ. В таких случаях обращение по КАСКО часто остается единственным способом получить компенсацию.

Что влияет на стоимость

Цена полиса зависит от нескольких факторов: параметров и стоимости автомобиля, возраста и стажа водителя, выбранных рисков, опций, наличия франшизы и формата ремонта. Чтобы не переплачивать, стоит выбирать условия под реальные сценарии использования автомобиля: учитывать место хранения, частоту поездок, аккуратность вождения.

Когда КАСКО особенно оправдано

Страховка полезна владельцев для новых и премиальных автомобилей — такие машины дорого ремонтировать. Также приобретение оправдано, если авто активно используется каждый день — при интенсивной эксплуатации риски повреждения выше.

Часто КАСКО оформляют водители-новички, переживающие, что могут сами случайно повредить авто, и владельцы кредитных машин, не желающие сталкиваться с финансовыми проблемам из-за неожиданных крупных расходов на ремонт автомобиля.

Итог

Коротко: КАСКО — это способ защитить свою машину и избежать серьезных расходов, если произошла авария или другая неприятная ситуация. Понимание того, что именно покрывает полис и как он работает, помогает выбрать подходящий вариант и использовать страховку с пользой.