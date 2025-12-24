Автомобильная аптечка: полный состав по новому ГОСТу

Наличие аптечки в автомобиле — это не просто формальное требование для прохождения техосмотра, а важнейший элемент вашей безопасности и готовности к непредвиденным ситуациям на дороге. С 1 сентября 2024 года вступил в силу новый приказ Минздрава, который обновил обязательные требования к ее составу. Главный акцент теперь сделан на оказание первой помощи при серьезных травмах, в первую очередь — на остановку кровотечений.

Хотя готовые аптечки продаются повсеместно, их качество часто оставляет желать лучшего. Более надежный подход — собрать аптечку самостоятельно или дополнить базовый набор качественными компонентами. Заказать все необходимое, от сертифицированного жгута до современных перевязочных материалов, удобно в одном месте — например, в интернет-аптеке «Фарма +».

Давайте разберемся, что теперь официально должно быть в аптечке каждого водителя и чем ее стоит дополнить для личного спокойствия.

Официальный состав автомобильной аптечки (ГОСТ 2025)

Согласно новому приказу Минздрава РФ № 325н, в состав аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП входят следующие медицинские изделия.

Обязательный перечень:

  1. Маска медицинская нестерильная одноразовая — 2 шт.

  2. Перчатки медицинские нестерильные (размер не менее М) — 2 пары.

  3. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» — 1 шт.

  4. Жгут кровоостанавливающий — 1 шт. (Ключевой элемент для остановки сильных артериальных кровотечений).

  5. Бинт марлевый медицинский (размером не менее 5 м х 10 см) — 4 шт.

  6. Бинт марлевый медицинский (размером не менее 7 м х 14 см) — 3 шт.

  7. Салфетки марлевые медицинские стерильные (размером не менее 16 х 14 см) — 2 упаковки.

  8. Лейкопластырь фиксирующий рулонный (размером не менее 2 х 500 см) — 1 шт.

  9. Ножницы — 1 шт. (Для разрезания одежды и перевязочных материалов).

  10. Инструкция по оказанию первой помощи — 1 шт.

  11. Футляр или сумка — 1 шт.

Как видите, из состава полностью исчезли бактерицидные пластыри, но значительно увеличилось количество бинтов и стерильных салфеток. Цель — дать водителю все необходимое для борьбы с самой главной угрозой жизни при ДТП — потерей крови.

Почему в аптечке больше нет лекарств?

Многих водителей удивляет отсутствие в официальном списке обезболивающих, сердечных и других таблеток. Этому есть логичное объяснение:

  • Риск аллергии: Применение лекарства без знания анамнеза пострадавшего может вызвать сильную аллергическую реакцию.

  • Неправильное применение: Оказать первую помощь может любой человек, но назначать медикаменты — только врач. Неправильно подобранное лекарство может навредить.

  • Условия хранения: Большинство лекарств требуют соблюдения температурного режима, что невозможно обеспечить в автомобиле, который то нагревается на солнце, то замерзает зимой.

Чем стоит дополнить аптечку для себя: рекомендуемый список

Официальный состав предназначен для оказания помощи при ДТП. Но в дороге могут случиться и другие, более бытовые проблемы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем дополнить вашу аптечку средствами для личного комфорта.

Рекомендуемые дополнения:

  1. Лекарственные препараты (для личного пользования!):

    • Обезболивающие/жаропонижающие (на основе ибупрофена, парацетамола): Помогут при головной боли или внезапной температуре.

    • Антигистаминные (противоаллергические): Препараты нового поколения, не вызывающие сонливости.

    • Средства от проблем с ЖКТ: От диареи, отравления, изжоги.

    • Спазмолитики: Пригодятся при спазмах и коликах.

    • Важно: держите в аптечке только те препараты, в действии которых вы уверены и на которые у вас нет аллергии.

  2. Средства для обработки ран:

    • Антисептический раствор (Хлоргексидин, Мирамистин): Удобный спрей для обеззараживания мелких ран.

    • Бактерицидные пластыри разных размеров: Несмотря на исключение из ГОСТа, для бытовых порезов это незаменимая вещь.

  3. Дополнительные средства:

    • Охлаждающий пакет: Быстро снимет отек и боль при ушибе или растяжении.

    • Эластичный бинт: Для фиксации суставов при вывихе.

    • Термоодеяло (спасательное покрывало): Компактное, но незаменимое средство для защиты пострадавшего от переохлаждения.

Проверка и хранение автомобильной аптечки

Срок годности: Регулярно, не реже одного раза в год, проверяйте сроки годности компонентов, особенно стерильных салфеток и жгута. Со временем резина жгута может потерять эластичность и порваться в самый ответственный момент.

Место хранения: Храните аптечку в салоне автомобиля, а не в багажнике. Идеальное место — под сиденьем или в кармане двери. Это обеспечит быстрый доступ в экстренной ситуации и защитит содержимое от резких перепадов температур.

Заключение

Актуальная автомобильная аптечка — это ваша уверенность на дороге. Убедитесь, что ваш набор соответствует новому ГОСТу, и обязательно дополните его средствами для собственного комфорта. Потратьте немного времени на проверку и комплектацию сегодня, чтобы быть готовым к любой ситуации завтра.

