Автомобильная аптечка: полный состав по новому ГОСТу
Наличие аптечки в автомобиле — это не просто формальное требование для прохождения техосмотра, а важнейший элемент вашей безопасности и готовности к непредвиденным ситуациям на дороге. С 1 сентября 2024 года вступил в силу новый приказ Минздрава, который обновил обязательные требования к ее составу. Главный акцент теперь сделан на оказание первой помощи при серьезных травмах, в первую очередь — на остановку кровотечений.
Хотя готовые аптечки продаются повсеместно, их качество часто оставляет желать лучшего. Более надежный подход — собрать аптечку самостоятельно или дополнить базовый набор качественными компонентами. Заказать все необходимое, от сертифицированного жгута до современных перевязочных материалов, удобно в одном месте — например, в интернет-аптеке «Фарма +».
Давайте разберемся, что теперь официально должно быть в аптечке каждого водителя и чем ее стоит дополнить для личного спокойствия.
Официальный состав автомобильной аптечки (ГОСТ 2025)
Согласно новому приказу Минздрава РФ № 325н, в состав аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП входят следующие медицинские изделия.
Обязательный перечень:
-
Маска медицинская нестерильная одноразовая — 2 шт.
-
Перчатки медицинские нестерильные (размер не менее М) — 2 пары.
-
Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» — 1 шт.
-
Жгут кровоостанавливающий — 1 шт. (Ключевой элемент для остановки сильных артериальных кровотечений).
-
Бинт марлевый медицинский (размером не менее 5 м х 10 см) — 4 шт.
-
Бинт марлевый медицинский (размером не менее 7 м х 14 см) — 3 шт.
-
Салфетки марлевые медицинские стерильные (размером не менее 16 х 14 см) — 2 упаковки.
-
Лейкопластырь фиксирующий рулонный (размером не менее 2 х 500 см) — 1 шт.
-
Ножницы — 1 шт. (Для разрезания одежды и перевязочных материалов).
-
Инструкция по оказанию первой помощи — 1 шт.
-
Футляр или сумка — 1 шт.
Как видите, из состава полностью исчезли бактерицидные пластыри, но значительно увеличилось количество бинтов и стерильных салфеток. Цель — дать водителю все необходимое для борьбы с самой главной угрозой жизни при ДТП — потерей крови.
Почему в аптечке больше нет лекарств?
Многих водителей удивляет отсутствие в официальном списке обезболивающих, сердечных и других таблеток. Этому есть логичное объяснение:
-
Риск аллергии: Применение лекарства без знания анамнеза пострадавшего может вызвать сильную аллергическую реакцию.
-
Неправильное применение: Оказать первую помощь может любой человек, но назначать медикаменты — только врач. Неправильно подобранное лекарство может навредить.
-
Условия хранения: Большинство лекарств требуют соблюдения температурного режима, что невозможно обеспечить в автомобиле, который то нагревается на солнце, то замерзает зимой.
Чем стоит дополнить аптечку для себя: рекомендуемый список
Официальный состав предназначен для оказания помощи при ДТП. Но в дороге могут случиться и другие, более бытовые проблемы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем дополнить вашу аптечку средствами для личного комфорта.
Рекомендуемые дополнения:
-
Лекарственные препараты (для личного пользования!):
-
Обезболивающие/жаропонижающие (на основе ибупрофена, парацетамола): Помогут при головной боли или внезапной температуре.
-
Антигистаминные (противоаллергические): Препараты нового поколения, не вызывающие сонливости.
-
Средства от проблем с ЖКТ: От диареи, отравления, изжоги.
-
Спазмолитики: Пригодятся при спазмах и коликах.
-
Важно: держите в аптечке только те препараты, в действии которых вы уверены и на которые у вас нет аллергии.
-
-
Средства для обработки ран:
-
Антисептический раствор (Хлоргексидин, Мирамистин): Удобный спрей для обеззараживания мелких ран.
-
Бактерицидные пластыри разных размеров: Несмотря на исключение из ГОСТа, для бытовых порезов это незаменимая вещь.
-
-
Дополнительные средства:
-
Охлаждающий пакет: Быстро снимет отек и боль при ушибе или растяжении.
-
Эластичный бинт: Для фиксации суставов при вывихе.
-
Термоодеяло (спасательное покрывало): Компактное, но незаменимое средство для защиты пострадавшего от переохлаждения.
-
Проверка и хранение автомобильной аптечки
Срок годности: Регулярно, не реже одного раза в год, проверяйте сроки годности компонентов, особенно стерильных салфеток и жгута. Со временем резина жгута может потерять эластичность и порваться в самый ответственный момент.
Место хранения: Храните аптечку в салоне автомобиля, а не в багажнике. Идеальное место — под сиденьем или в кармане двери. Это обеспечит быстрый доступ в экстренной ситуации и защитит содержимое от резких перепадов температур.
Заключение
Актуальная автомобильная аптечка — это ваша уверенность на дороге. Убедитесь, что ваш набор соответствует новому ГОСТу, и обязательно дополните его средствами для собственного комфорта. Потратьте немного времени на проверку и комплектацию сегодня, чтобы быть готовым к любой ситуации завтра.
