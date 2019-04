Бизнесмен и актер Иван Светлый: «Инструментов по отъему у вас денег уже предостаточно»

Бизнесмен Иван Светлый на редкость разносторонний человек

Ему 38 лет, он имеет несколько высших образований и массу увлечений. Активно изучает профессию киноактера и снимается в кино. За 2 года принял участие более чем в 50 кинопроектах. В настоящее время является вице-президентом финансовой компании Whitestone Capital, инвестором. Также буквально на днях он выпустил книгу «В кино может сняться каждый». Предлагаем вашему вниманию интервью с этим интересным человеком.

KM.RU: Иван, с чего у Вас началось осознание необходимости финансовой грамотности, откуда появилось желание развивать предпринимательские навыки?

- Мое знакомство с миром финансов началось в 2006 году, когда я впервые сделал первый ордер брокеру на покупку лота ценных бумаг. Делал я это без графиков, глядя в “стакан” и с обычного городского телефона. Да-да. Те, кто торговал в регионах, как я, еще застали времена телефонных заявок, практически как в американских фильмах 90-х годов: “Покупай, продавай...”. Потом было самообразование. Чтение книг, поступление в московский университет на финансовый факультет. Тусовки в бизнес-сообществах, знакомство с известными трейдерами, ребятами с РБК.

KM.RU: Сейчас, как я понял, трейдингом Вы перестали заниматься, а как что было дальше?

- В 2012 году я стал гендиректором партнера одной крупной брокерской компании в регионе, а в Москве у меня была фирма по аутсорсингу бухучета… Все как-то с финансами и о них...

KM.RU: Каким самым важным принципом Вы руководствовались, когда частные инвесторы приходили к Вам открывать счета, что Вы им советовали, рекомендовали и актуальны ли эти назидания сейчас?

- Это очень обширная тема, поэтому, я скажу кратко: первое правило инвестора- «Инвестируй ту сумму, которую ты готов потерять». Изучайте риск-менеджмент. Кстати, сейчас потерять стало гораздо проще, чем раньше, ведь в мире есть не только Форекс, но и криптовалютный рынок с бесконечным количеством пирамидинговых схем. Ну и второе, всем известное правило - “Чем выше ожидаемая доходность, тем выше риски”. Это особенно нужно понимать всем, кому хочется много денег и сразу. Нет безопасных финансовых инструментов с доходностью выше 200% годовых. А для европейца доходность от 5 до 10% годовых - это очень хорошо, а свыше 30% - уже вызовет подозрения. У нас, к сожалению, людям сулят многотысячные проценты по доходности и это не вызывает никакого скепсиса. Очень жаль людей и их потерянные средства.

KM.RU: Во что, по Вашему мнению, выгоднее всего инвестировать сегодня?

- Смотря какие цели вы преследуете, какие риски готовы взять, каков ваш капитал, на сколько ликвидный инструмент вы выбрали, исходя из этого и формируется его доходность. 10 лет назад я был готов брать повышенные риски, торговал на бирже сам, как квал.инвестор и участник опционного рынка, имел повышенное кредитное плечо, давал деньги в доверительное управление. Потерь было много, пока я не поменял свой фокус инвестиционного внимания на безопасные инструменты. Теперь я и сплю спокойно, и совокупная инвестиционная доходность гораздо выше, чем была раньше.

KM.RU: Можете поподробнее рассказать, как выбрать инвестиционное направление, чтобы не потерять деньги. Посоветуйте что-то начинающим инвесторам.

- Это очень долгая тема, но я остановлюсь на нескольких, самых, на мой взгляд, понятных и надежных направлениях в инвестициях - инвестиции в надежные ценные бумаги, я не говорю об акциях различных эшелонов, а имею в виду только ОФЗ или любые суверенные долговые инструменты.

Есть и другой вид инвестиций - прямые инвестиции с долгим инвестиционным циклом - это обычно сложные проекты со смешанным капиталом, где участниками являются и инвесторы, и федеральные средства, и местный бюджет. Как правило, это крупные или средние региональные проекты того или иного кластера. Школы, больницы, заводы и т.д. Реализация происходит, в том числе, и посредством концессий - формы ГЧП. Этот вид инвестиций больше всего подходит для инвесторов с очень большими капиталами.

Конечно, есть инвестиции в недвижимость, но я не буду говорить об этом виде инвестирования, так как не считаю его достаточно рентабельным, ликвидным и безопасным. Жалко смотреть на тех, кто накупил квартир, особняков, каких-то зданий и теперь не может это ни сдать, ни продать.

Есть вариант попробовать пробиться в закрытые инвест-сообщества, но туда вас, скорее всего, никто не позовет. В лучшем случае, это какие-то закрытые ПИФы, но то, о чем говорю я, это другой формат финансовых отношений. В подобных клубах все исключительно по знакомству и на большом доверии. Там важно не только темы, на чем зарабатывают люди, но и что за люди пришли и какие деньги принесли с собой. Никому не нужны проблемы в отлаженном бизнесе, а стабильность и безопасность в этих сообществах - это основные ценности. Это может быть и кредитование, и инвестирование, и сокращение дефицита оборотного капитала. Кредит в банке под это не возьмешь, поэтому, люди объединяются и помогают друг другу. И это круто!

Есть всевозможные группы для инвесторов, где проводят презентации различных проектов, но это опять не то, и все эти начинания, как правило, заканчиваются одинаково. Ходить туда можно, как в кинотеатр - посмотреть, как люди презентуют свои проекты. Хотя, если у вас много денег, а ваших компетенций достаточно, чтобы провести аудит проекта и понять кроме основных показателей, типа ROI (return on investment) и EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), все остальные параметры, риски и факторы, то может быть этот вариант вам и подойдет.

KM.RU: Иван, давайте немного поподробнее о каждом виде инвестиций и в чем их отличия, вот например Вы сказали: инвестиции в ценные бумаги, это как? В какие?

- Я, как трейдер в прошлом, настоятельно не рекомендую частным инвесторам пытаться играть на бирже, используя тех. анализ или иные подходы, все заканчивается, как правило, одинаково. Инструментов по отъему у вас денег уже предостаточно. Фондовый рынок, «Форекс», криптовалютный рынок – все это способы забрать ваши деньги. Это же касается и доверительного управления активами, открытие банковского депозита, брокерского счета.

KM.RU: То есть, даже банк - это ненадежно?

- Конечно, ненадежно. Максимальные гарантии, которые предоставляет государство на сегодняшний день в случае форс-мажора, это 1 400 000 рублей. Остальное приготовьтесь потерять в любой момент, как только этого захочет банк. Как только вы отдали ему свои деньги, у вас на руках лишь долговая бумажка о том, что банк вам должен и, может, отдаст деньги обратно, если все будет хорошо. То же самое делается и на брокерских счетах, о чем я уже говорил.

KM.RU: Иван, а как же Вы в таком случае поступаете, клиенты Вашей компании каким образом открывают счета и где? За рубежом? В оффшорах?

- Нет, история с Кипром, Англией и даже Швейцарией показывает, что за рубежом деньги на банковских счетах не защищены, а может, еще более уязвимы для узаконенной кражи, особенно для капиталов российского происхождения. Мы рекомендуем всем, кто имеет какие-то средства и желает их сберечь и приумножить, хранить исключительно в центральных депозитариях (НРД, Euroclear, DTCC), потому как, если ваши активы находятся на счете у брокера или банка, вы должны понять, что у вас уже нет этих денег, их взяли в работу и выдали кому-то кредит, а может, купили на них каких-то акций, а для вас есть лишь запись на бумаге о том, что эта структура должна вам денег.

Во-первых, этот счет принадлежит именно вам и только вам, средства на нем никто никогда не похитит, не выведет. Только таким образом вы можете обезопасить свои капиталы и заработать на том, что на счету у вас будут не просто рубли или иная валюта, а будут находиться ценные бумаги, приносящие вам гарантированный доход от 6 до 25% годовых. Если брокер скажет вам, что не может открыть вам счет в центральном депозитарии, уходите от такого брокера, вас хотят обмануть.

KM.RU: Иван, о каких инструментах конкретно Вы говорите? И почему обычные граждане не знают про это?

- Суверенные долговые инструменты. Риски здесь минимальны, и от вас не требуется ежедневных трейдерских спекуляций, а вполне подойдет стратегия бай-энд-холд (купил и держи). Почему обо всем этом стараются не говорить, потому что если население будет грамотным, все банки придется закрыть, они разорятся, все брокерские компании потеряют клиентов. Это никому не выгодно. Но я сам инвестор и стою на позиции инвесторской выгоды и безопасности, поэтому смело говорю об этих вещах. Элементарная процедура овернайта со средствами на вашем счете, открытом в центральном депозитарии принесет вам около 7%, а если деньги на банковском счете, то вы получаете ноль.

KM.RU: Расскажите, пожалуйста, теперь о долгосрочных инвестициях. В чем их отличие от инвестиций на рынке ценных бумаг, чем они лучше или хуже?

- В первую очередь, входным билетом. Минимальная сумма инвестирования будет в разы больше, чем это было бы на рынке ценных бумаг. Во-вторых, ликвидность и возможность быстро выйти в деньги здесь существенно ниже. Ждать свою первую прибыль вы можете начинать года с пятого, не раньше. Входной билет для инвестора может начинаться от полумиллиона долларов, а ожидаемая доходность достигать 10-20% годовых. Мне развитие подобных проектов видится не только выгодным и перспективным для инвестора, но и весьма полезным для возрождении России. В любых подобных проектах важна проработка региональной специфики и встраивание проекта в логику региона. Ну зачем строить, например, цементный завод, там где растет лес. Логичнее будет построить там лесоперерабатывающий завод, а где-то в Приморском крае - порт, рыбокомбинат или что-нибудь подобное, соответствующее географическому расположению субъекта РФ.

KM.RU: А что дают такие проекты и почему Вы думаете, что это возродит каким-то образом Россию?

- Дело в том, что такие крупные финансовые институты, как, например, ВЭБ, финансируют проекты от 3 млрд.руб. или дороже, а проекты от 100-200 млн. им просто не интересны. В итоге мы имеем слаборазвитое инвестиционное направление. А ведь проекты именно этого порядка способны переломить положение дел в регионах и дать людям рабочие места, области - актив в виде материального объекта и налоговые отчисления, ну а руководителям регионов - поощрения от правительства за успешную работу. Но далеко не каждый проект жизнеспособен из всего того, что пишут сегодня в проектных мастерских.

Сегодня проекты походят на консалтинг, где вам вручили пачку бумаг, и что делать с этим дальше, не понятно. При таком положении дел, даже наличие федеральных средств в регионе ничего не меняет. На всякий случай деньги могут просто не трогать, и в конце года они возвращаются неосвоенными в центр. Вот почему, на мой взгляд важно дорабатывать проекты, чтобы они были “под ключ”, когда, помимо разработки документации, осуществляется реализация проекта и его и контроль: открываются счета, получаются кредиты, находятся инвесторы, делаются обоснования, закупается и завозится оборудование и т.д. Именно этого не хватает сейчас в проектах, и именно такие проекты нужны в регионах.

KM.RU: Вы не пробовали себя в политике? Уверен, за Вами пойдут люди.

- Я был немного в околополитике, если так можно сказать. Работал помощником депутата заксобрания и понимаю, что нужно на самом деле людям в регионах. Они устали от внешней политики России и очень ждут жизненных улучшений в регионах. А ведь на самом деле, средства субъектам выделяются, руководство страны думает и о регионах, а вот освоение средств на местах хромает, не могут в регионах толком создать хорошие проекты, потому что иногда на местах просто нет квалифицированных специалистов. Думал стать депутатом или создать партию, но сейчас я четко понимаю, что создавать нужно именно жизнеспособные проекты, благодаря которым в России станет лучше всем, а партий у нас хватает.

KM.RU: Ну, и вопрос о последнем виде инвестирования. Что за инвестиционные сообщества или закрытые клубы, о которых Вы обмолвились и как туда все-таки попасть и какие условия бывают?

- Я думал, что уже ответил на этот вопрос, но повторюсь. Войти в эти сообщества с улицы не получится. Нужно дружить, общаться, зарекомендовать себя должным образом. Входной билет здесь только рекомендация и репутация, а сумма может начинаться всего от нескольких миллионов рублей. Про доходность я не скажу, везде разная. Ну, если брать конкретно наш закрытый клуб взаимопомощи для предпринимателей, то доходность колеблется от 3 до 15% в месяц. Идея и цель подобных сообществ проста. Очень часто для бизнесменов требуется пополнить оборотный капитал, а банки просто не дают кредит. В долг просто так тоже никто не даст. Вот и выручаем друг друга.

KM.RU: Ого, это же более 150% годовых! Подождите, Иван, а почему бы не начать привлекать туда большие капиталы, ведь от этого все только выиграют. Вы представляете, сколько людей ищут рабочую инвест-идею, приносящую доход хотя бы в 20% годовых, а тут более 100%.

- Да, так и есть, доходность очень высокая, и я рад, что к моей персоне такое высокое доверие со стороны партнеров, которое я обязан оправдывать. Больше, к сожалению, я ничего не могу рассказать. Вопрос привлечения дополнительных средств в инвестклуб не стоит. Желающих действительно много. Если вас устраивает доходность на инструментах с минимальным риском в 10-20% годовых, то просто приходите в офис компании Whitestone capital, где мы откроем вам счет в центральном депозитарии и сделаем хорошую доходность.

KM.RU: Помогают ли Вам знания по финансам в Вашем новом увлечении - актерском деле?

- Да. Законы бизнеса работают и в киноиндустрии. Навскидку, так и не вспомню, где именно мне пригодились эти навыки. Ну, вот например, я совмещаю в себе и агента-менеджера, и актера, наверняка, это делают все актеры, у кого нет агентов и им тяжело. Мне не тяжело. На самом деле, помимо экономических знаний, на площадке может пригодиться любой опыт и навыки. Поэтому, всем советую заниматься саморазвитием, читать, постигать что-то новое. Играть бизнесменов, депутатов, врачей и просто умных и красивых мужчин, мне легко. Играю сам себя. Сейчас я завершил работу над книгой “В кино может сняться каждый”, где рассказываю лайфхаки (даю советы), тем, кто мечтает сняться в кино, с чего начать, куда сходить, что, кому и куда писать. Скоро книга появится в продаже.

KM.RU: Ну, и в заключение, я задам свой традиционный вопрос: «Каким должен быть бизнес и как его нужно вести».

- Я считаю и всегда придерживался этого правила, что бизнес должен быть экологичным. То есть безвредным для всех участников, потребителей и контрагентов. Вот почему я не сторонник тех, кто, обогащаясь, разрушает, а не созидает. Но мне нравится, когда люди счастливы, довольны, им хорошо. Возможно, когда-то я построю больницу или медицинский центр. Пока же моих инвестиций для этого недостаточно.

KM.RU: Иван, я понял, что Вы не просто бизнесмен, а еще и патриот, который хочет, чтобы в России людям жилось хорошо. Ваши взгляды соотносятся с Вашей фамилией. Я очень рад, что мы пообщались. Спасибо, успехов. Вы, правда, - Светлый человек.

- Спасибо Вам!

Фото с сайта vasha-svetlost.ru