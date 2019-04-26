«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

21:51

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему", — цитирует представителя компании.

По его словам, установлено, что хлорорганические соединения вбросили через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефтьтерминал". Эта компания принимает нефть от нескольких небольших производителей и анализирует ее качества.

На прошлой неделе Белоруссия пожаловалась, что по нефтепроводу "Дружба" поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту.

Минск заявил, что переработка топлива такого качества может повлиять на работу НПЗ.Польша остановила прием нефти из "Дружбы" в среду вечером, Украина — в четверг вечером.

Транснефть" признала факт наличия повышенного содержания в топливе хлоридов и заявила, что обнаружила источник загрязнения.