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«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

21:51 26.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием. В данный момент в Самаре в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему", —  цитирует представителя компании.

По его словам, установлено, что хлорорганические соединения вбросили через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефтьтерминал". Эта компания принимает нефть от нескольких небольших производителей и анализирует ее качества.

На прошлой неделе Белоруссия пожаловалась, что по нефтепроводу "Дружба" поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту.

Минск заявил, что переработка топлива такого качества может повлиять на работу НПЗ.Польша остановила прием нефти из "Дружбы" в среду вечером, Украина — в четверг вечером.

Транснефть" признала факт наличия повышенного содержания в топливе хлоридов и заявила, что обнаружила источник загрязнения.

Темы: Экономика
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Комментарии читателей
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27.04.2019, 00:29
Гость: А чё?

Ну, какая ж дружба без ложки дёгтя? Это же так по рыночному, по свойски, по-буржуйски. Конкуренция это, однако, называется.
27.04.2019, 00:24
Гость: Иван простак

В принципе это несложно доказать. Природная нефть имеет неповторимый почерк, который любая лаборатория определит. Равно как и рукотворные добавки. Вопрос только в том: устоят ли лаборатории перед политическим давлением. Происхождение меди или золота, отравляющего газа с точностью до лаборатории изготовления всегда можно определить. А уж ту бодягу, что добавляют хохлы, рассчитывая на вечную поддержку запада определят, так как они начали гадить напрямую в карман этого запада.
26.04.2019, 23:28
Гость: Канатчиково, вход со двора

Если Зеленский поджег Нотр Дам, то конечно же и нефть он загрязнил. И вообще, это сионистский заговор.
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