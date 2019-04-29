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«Северный поток — 2» позволит европейцам экономить около 8 млрд евро в год

10:14 29.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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После пуска газопровода «Северный поток — 2» голубое топливо подешевеет на 13%. Новый способ транспортировки газа на территорию Европы позволит местным жителям каждый год оставлять в своих карманах сумму порядка восьми миллиардов евро.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, затягивание запуска газопровода на данный момент невыгодно никому, так как иначе газ в Европе серьезно подорожает.

«Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введен в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью и сэкономят восемь миллиардов долларов в год. Это произойдет за счет того, что цены снизятся на 13%», — сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

На данный момент известно, что уже уложено более тысячи километров двух ниток газопровода. Строительство сейчас продолжается в России, Финляндии, Швеции и Германии.

Среди стран, которые не выдали разрешение на строительство газопровода в Балтийском море, значится одна Дания. Этот факт не позволяет назвать реальные сроки запуска и будущую рентабельность «Северного потока — 2».

О сроках окупаемости говорить пока также рано, так как они могут измениться из-за поправок к газовой директиве ЕС, которые 15 апреля были одобрены Советом Евросоюза.

Темы: Европа, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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29.04.2019, 18:21
Гость: Геоцентр

тЫ ведь рускис должен понимать, что я это написал очень мягко. тЫ ведь лучше знаешь истинное положение дел со скоростями у молодых европейцев.
29.04.2019, 17:58
Гость: Геоцентр

Я русский! Так про работу на Украине в течении двух недель за 20 евро у тебя возражений нету. Вот и отлично.
29.04.2019, 17:31
Гость: Евгений В

Очень радостное событие для всего населения России! Очень рады за Европу! Может даже они санкции отменят, вдвойне хорошо, ух и заживем тогда!
Может стоит и цены на газ снизить, а то откажутся покупать, и что тогда делать, столько денег зря в этот "поток" впалили. Есть вероятность, что Европа именно так и поступит: конкуренция, понимаешь, капитализм, прибыль.....
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