]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Трамп распорядился ввести повышенные пошлины на весь импорт из Китая

11:27 11.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

 Президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

"Президент дал нам указание начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт китайских товаров, который оценивается примерно в $300 млрд", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая, пишет "Интерфакс".

Отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Китай "сорвал" соглашение по торговле между двумя странами, которое считалось практически готовым к подписанию.

"Вы видели, как мы поступаем с тарифами? Это потому, что они сорвали сделку", - сказал президент, выступая во Флориде.

Теперь с учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.

Однако, несмотря на это, Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ заявили, что будут продолжать переговоры, отмечает РБК. "В течение последних двух дней Соединенные Штаты и Китай провели откровенные и конструктивные беседы о состоянии торговых отношений между обеими странами", — отметил после этого в Twitter президент США. "Соединенные Штаты между тем, — продолжил Трамп, — ввели в отношении товаров из Китая тарифы, которые в зависимости от того, что произойдет на будущих переговорах, могут или не могут быть сняты".

Китайский вице-премьер, в свою очередь, выступая перед журналистами, заявил, что на встрече стороны договорились продолжить переговоры в Пекине. Между Вашингтоном и Пекином, заметил он, сохраняются разногласия по "принципиальным вопросам", но в целом диалог был конструктивным, переговоры не сорвались.

Темы: Отношения США и Китая, Акцизы и пошлины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.05.2019, 19:52
Гость: Ну да

Это разнотекущие ветви цивилизации.
11.05.2019, 18:51
Гость: Русин

Эх, взял бы Владимир Владимирович примерно с Дональда...как там его отчество... Трампа!
11.05.2019, 18:32
Гость: И чо?

Китаю теперь кирдык?
Все комментарии (7)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.