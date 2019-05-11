Трамп распорядился ввести повышенные пошлины на весь импорт из Китая

11:27

Президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

"Президент дал нам указание начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт китайских товаров, который оценивается примерно в $300 млрд", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая, пишет "Интерфакс".

Отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Китай "сорвал" соглашение по торговле между двумя странами, которое считалось практически готовым к подписанию.

"Вы видели, как мы поступаем с тарифами? Это потому, что они сорвали сделку", - сказал президент, выступая во Флориде.

Теперь с учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров. В Китае пока действуют ответные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - это 91% импорта из США.

Однако, несмотря на это, Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ заявили, что будут продолжать переговоры, отмечает РБК. "В течение последних двух дней Соединенные Штаты и Китай провели откровенные и конструктивные беседы о состоянии торговых отношений между обеими странами", — отметил после этого в Twitter президент США. "Соединенные Штаты между тем, — продолжил Трамп, — ввели в отношении товаров из Китая тарифы, которые в зависимости от того, что произойдет на будущих переговорах, могут или не могут быть сняты".

Китайский вице-премьер, в свою очередь, выступая перед журналистами, заявил, что на встрече стороны договорились продолжить переговоры в Пекине. Между Вашингтоном и Пекином, заметил он, сохраняются разногласия по "принципиальным вопросам", но в целом диалог был конструктивным, переговоры не сорвались.