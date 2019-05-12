Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

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Трое бизнесменов из России - Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман - попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Усманов вновь занял восьмую строчку. Издание оценило его состояние в 11,33 миллиарда фунтов стерлингов (14,72 миллиарда долларов), что при этом на 783 миллиона больше, чем в прошлом году. Усманов — крупнейший бенефициар USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.

Абрамович за последний год поднялся в рейтинге на четыре позиции — с 13-й на девятую строчку. По оценке издания, стоимость его активов увеличилась на 1,8 миллиарда фунтов и составила 11,22 миллиарда (14,58 миллиарда долларов). Абрамович владеет футбольным клубом "Челси", также ему принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, которая контролирует металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz.

Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман попал в рейтинг Sunday Times впервые. Он занял десятое место. Согласно информации издания, его состояние составляет 10,9 миллиарда фунтов (14,17 миллиарда долларов). Ранее Forbes признавал Фридмана самым богатым жителем Лондона.

Первую строчку заняли индийские бизнесмены Шри и Гопи Хиндуя, владеющие компанией Hinduja Group, сообщает РИА Новости. Их состояние оценивается в 22 миллиарда фунтов (28,6 миллиарда долларов). В прошлом году они были на второй строчке рейтинга. Второе место заняли основатели Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен. Их состояние оценили в 18,66 миллиарда фунтов (24,258 миллиарда долларов). Тройку самых богатых резидентов Британии замыкает британский миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos. В прошлом году он занимал лидирующую позицию, но сейчас стоимость его активов оценили в 18,15 миллиарда фунтов (23,59 миллиарда долларов), что на 2,9 миллиарда меньше по сравнению с прошлым годом.