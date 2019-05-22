СМИ усмотрели «плохой знак» в закупке Россией золота

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Британскую прессу встревожили закупки золота Россией. Специалисты усмотрели в этом «плохой знак» и охарактеризовали ситуацию как попытку Москвы защититься от вероятного кризиса мировой экономики.

За первый квартал 2019 года золотые резервы РФ выросли на 145,5 тонны. Золотой запас увеличился на 68%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, сообщила газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Руководитель исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриан Эш подчеркнул, что скупка золота в таком объеме не может сулить ничего хорошего.

«Скупка золота правительствами или центральными банками редко является хорошим знаком для мира и межгосударственного сотрудничества», — сказал Эш.

Накопление золотовалютных резервов Москвой, предполагается в материале, идет параллельно с уменьшением вложений в ценные бумаги США и стремлением стать независимой от доллара.

Россия, подчеркивает автор статьи, таким образом защищает собственные интересы в связи с возможным падением мировой экономики.

В настоящее время РФ находится на пятом месте по общему объему запасов золота. По данным издания, в общем объеме валютных резервов доля драгоценного металла составляет меньше 20%.

Если ситуация не изменится, и Москва продолжит скупку золота в таком же темпе, то в перспективе может оказаться в тройке стран, обладающих его самым большим запасом. Это лишь укрепит позиции РФ на мировой арене, заметил Адриан Эш.

«Золотое правило заключается в том, что владеющий золотом обладает властью», — напомнил эксперт BullionVault известную истину.

В настоящее время крупнейшим держателем золота в мире являются США. Чтобы их догнать, России придется последующие 20 лет скупать все имеющееся на рынке золото.