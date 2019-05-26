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МВФ рекомендовал России инвестировать средства ФНБ в бумаги западных стран

21:32 26.05.2019
Фото с сайта imf.org
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Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал российскому Минфину продолжать инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) «в качественные иностранные активы» и после того, как объем фонда достигнет уровня 7% ВВП.

Под «качественными иностранными активами» МВФ понимает государственные облигации западных стран (Франция, Германия, США и т.д.) с высоким кредитным рейтингом, пишет РБК.

В заявлении миссии МВФ в России говорится, что это позволит «закрепить доверие к [бюджетному] правилу». Инвестировать резервы в качественные активы нужно, «чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности», считает МВФ.

Согласно Бюджетному кодексу, после того как ликвидные средства ФНБ составят сумму свыше 7% ВВП, их можно использовать на цели, которые ранее не были утверждены перечнем правительства. 

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сегодня дал понять, что Россия будет расширять класс активов, в которые можно инвестировать ФНБ, но при этом будет следить за их надлежащим качеством. «У нас есть закон, который говорит о том, что после достижения уровня 7% ВВП мы можем инвестировать эти ресурсы. И мы будем это делать, поскольку нам нужны новые проекты, новая инфраструктура», — прокомментировал он заключение экспертов МВФ.

«Безусловно, мы будем оценивать проекты, которые будут предлагаться к финансированию за счет средств ФНБ, и будем задействовать те ресурсы, которые не повлияют на устойчивость наших финансов, нашей экономики, будем задействовать ресурсы для стимулирования экономики и вложения в реальный сектор», — добавил министр.

Темы: Проблемы инвесторов и инвестиций, Экономическая ситуация в России, Международный валютный фонд (МВФ), Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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27.05.2019, 07:04
Гость: Самсонов Геннадий Васильевич

Видимо, так и будет сделано. А пищу и одежду у них же и купим. В правительстве сидят не дураки, а сознательные вредители, вся деятельность которых направлена на уничтожение огромного государства.
27.05.2019, 05:36
Гость: mesozoic_2

А так как правительство всегда следует рекомендациям МВФ... то не будет никаких инвестиций, все вложат в «в качественные иностранные активы».
27.05.2019, 04:54
Гость: Гоша

Все абсолютно понятно. Пока нынешнюю власть либерасто-олигархическую в России народ не выгонит через революцию поганой метлой мы будем продолжать оставаться самой жестоко ограбляемой западом колонией и ни какого развития у нас никогда не будет. А за наши денежки и на наших костях из своего кризиса будет продолжать выбираться запад!
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