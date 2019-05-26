МВФ рекомендовал России инвестировать средства ФНБ в бумаги западных стран

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Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал российскому Минфину продолжать инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) «в качественные иностранные активы» и после того, как объем фонда достигнет уровня 7% ВВП.

Под «качественными иностранными активами» МВФ понимает государственные облигации западных стран (Франция, Германия, США и т.д.) с высоким кредитным рейтингом, пишет РБК.

В заявлении миссии МВФ в России говорится, что это позволит «закрепить доверие к [бюджетному] правилу». Инвестировать резервы в качественные активы нужно, «чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности», считает МВФ.

Согласно Бюджетному кодексу, после того как ликвидные средства ФНБ составят сумму свыше 7% ВВП, их можно использовать на цели, которые ранее не были утверждены перечнем правительства.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сегодня дал понять, что Россия будет расширять класс активов, в которые можно инвестировать ФНБ, но при этом будет следить за их надлежащим качеством. «У нас есть закон, который говорит о том, что после достижения уровня 7% ВВП мы можем инвестировать эти ресурсы. И мы будем это делать, поскольку нам нужны новые проекты, новая инфраструктура», — прокомментировал он заключение экспертов МВФ.

«Безусловно, мы будем оценивать проекты, которые будут предлагаться к финансированию за счет средств ФНБ, и будем задействовать те ресурсы, которые не повлияют на устойчивость наших финансов, нашей экономики, будем задействовать ресурсы для стимулирования экономики и вложения в реальный сектор», — добавил министр.