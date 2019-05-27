Курс биткоина обновил свой годовой максимум

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Средний обменный курс биткоина вырос почти на 9,4% за прошедшие сутки. Таким образом, криптовалюта достигла 8750,24 доллара по состоянию на 11:00 по московскому времени 27 мая. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Котировки криптовалюты обновили годовой максимум и вернулись к уровню середины мая 2018-го. Капитализация рынка биткоина достигла 155,1 миллиарда долларов.

Резкий скачок роста стоимости произошел весной 2019 года. Цена главной криптовалюты выросла c 4,1 тысячи долларов до 8,3 тысячи долларов.

Специалисты Forbes предполагали, что устойчивый рост биткоина обеспечивали пользователи из Китая. Там местные жители решили перенести свои денежные операции в сектор криптовалют после того, как государство ужесточило правила конвертации юаней в доллары.