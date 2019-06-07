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Орешкин высказался против контроля ЦБ над коммерческими банками

23:55 7.06.2019
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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ЦБ РФ, регулятор российского банковского рынка, не должен владеть коммерческими банками - это конфликт интересов, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

ЦБ владеет контрольным пакетом в крупнейшей кредитной организации страны - Сбербанке. Кроме того, через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ контролирует несколько банков, подпавших под санацию.

"Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами - это неправильно", - цитирует Орешкина "Интерфакс"

"У нас в последние годы большое огосударствление происходит в банковском секторе. Центральный банк у нас, так получается, главный пропонент увеличения доли государства в экономике. Мы считаем, что банковская сфера - это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала", - заявил Орешкин в кулуарах ПМЭФ.

Темы: Банки в России, Министерство экономического развития РФ, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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08.06.2019, 05:03
Гость: ABCD

Так и коммерческих банков иностранных в стране не должно быть, а у нас НЕТ ни одного отечественного! Все "российские" на самом деле это филиалы Лондонских, Кипрских, американских итд...
А где отечественные банки? Регулятор- сам филиал ФРС США. Причём частная компания! Совет директоров есть а вот кто собственник ЦБ РФ -НЕТ ни слова!
"Ц.Банк России и его учреждения освобождаются от уплаты всех видов государственных и местных налогов, сборов и государственной пошлины"- в самой России! Но где то они платят налоги? Не в самой России!
ЦБ не имеет организационно-правовой формы вообще никакой! (с точки зрения юриспруденции – данное явление есть «правовой нонсенс», т.к. по теории права – всякое юридическое лицо должно иметь свою организационно-правовую форму – но не в случае ЦБ! Ни в одном нормативно-правовом акте не указана его организационно-правовая форма!
ЦБ не относится ни к одной из известных ветвей государственной власти, по сути, образуя собою самостоятельную ветвь государственной власти – финансовую власть, де-юре не существующую в юриспруденции ни в теории, ни в практике.
08.06.2019, 04:37
Гость: Александр

....Мы считаем, что банковская сфера - это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала".....

А, ЗАЧЕМ?! Экономика - мышцы организма, под названием "государство", а финансы - его кровь. С КАКОГО БОДУНА кровь должна принадлежать каким-то "частикам"?!
08.06.2019, 04:31
Гость: Трезвый

вывод. Если бы г.Орешкина была возможность запретить государство Россию то он бы немедленно сделал ее частной территорией принадлежащий ельцинистам и колонистам из Запада. Не зря этот эффектный менеджер,кстати любимчик гаранта, открыто заявил о своих президентских амбиций и все мечтает уничтожить все государственное не понимает что этим он уничтожит себя. В своей биографии он никогда не работал по-настоящему и все что имеет получил авансом от чужих рук и в том числе от государства. Сними гарант Орешкина от должности министра,то он никто. Может где-то консультант или приживальщик,но никак не бизнесмен и не руководитель частной структуры. Впрочем при этом он не одинок и почте все высшие чиновники правительства после отставки ничем не проявили себя и этим доказывают что серость уже почти 26 лет правит многострадальной Россией. Балаболить легко,а что то делать полезное очень трудно.
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