Орешкин высказался против контроля ЦБ над коммерческими банками

23:55

ЦБ РФ, регулятор российского банковского рынка, не должен владеть коммерческими банками - это конфликт интересов, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

ЦБ владеет контрольным пакетом в крупнейшей кредитной организации страны - Сбербанке. Кроме того, через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ контролирует несколько банков, подпавших под санацию.

"Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами - это неправильно", - цитирует Орешкина "Интерфакс".

"У нас в последние годы большое огосударствление происходит в банковском секторе. Центральный банк у нас, так получается, главный пропонент увеличения доли государства в экономике. Мы считаем, что банковская сфера - это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала", - заявил Орешкин в кулуарах ПМЭФ.