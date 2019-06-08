Число закрывшихся бизнесов в России в два раза превысило число открывшихся

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За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли. Об этом свидетельствуют данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Так, в прошлом году было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний, пишет РБК.

Таким образом, число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. Только в пяти регионах количество новых предприятий превысило число закрывшихся. FinExpertiza в исследовании ссылается на данные Росстата.

Больше всего предприятий открылось в Республике Крым — свыше 1700, однако число закрывшихся здесь тоже велико — свыше 1600.

Самый большой прирост числа компаний зарегистрирован в Ингушетии: там открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний — Чечня, где открылось 657 предприятий, а закрылось 594.

В 80 регионах количество закрывшихся предприятий превысило число новых. Лидером антирейтинга по количеству закрывшихся юрлиц стала Калининградская область: здесь ликвидировали почти 7 тыс. предприятий за год, а открылось всего 1,5 тыс. В Дагестане открылось всего 990 предприятий, а прекратили свою деятельность более 5 тыс. компаний.

Москва занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой высокой отрицательной динамике «рождаемости» предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше — свыше 234 тыс. предприятий.

Тренд на закрываемость бизнеса эксперты объясняют комплексом причин. Это отсутствие улучшения делового климата на фоне снижения покупательской способности населения, проблемы с налоговым администрированием и налогами в целом. Кроме того, сложности, с которыми сталкиваются компании, — это высокая кредитная ставка, ограничивающая доступ к финансовым ресурсам, отсутствие необходимых навыков ведения бизнеса, кадровый дефицит, а также затрудненный доступ к рынкам сбыта.