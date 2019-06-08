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Число закрывшихся бизнесов в России в два раза превысило число открывшихся

14:46 8.06.2019
Фото с сайта sba-consult.ru
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За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли. Об этом свидетельствуют данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Так, в прошлом году было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний, пишет РБК.

Таким образом, число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. Только в пяти регионах количество новых предприятий превысило число закрывшихся. FinExpertiza в исследовании ссылается на данные Росстата.

Больше всего предприятий открылось в Республике Крым — свыше 1700, однако число закрывшихся здесь тоже велико — свыше 1600. 

Самый большой прирост числа компаний зарегистрирован в Ингушетии: там открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний — Чечня, где открылось 657 предприятий, а закрылось 594.

В 80 регионах количество закрывшихся предприятий превысило число новых. Лидером антирейтинга по количеству закрывшихся юрлиц стала Калининградская область: здесь ликвидировали почти 7 тыс. предприятий за год, а открылось всего 1,5 тыс.  В Дагестане открылось всего 990 предприятий, а прекратили свою деятельность более 5 тыс. компаний.

Москва занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой высокой отрицательной динамике «рождаемости» предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше — свыше 234 тыс. предприятий.

Тренд на закрываемость бизнеса эксперты объясняют комплексом причин. Это отсутствие улучшения делового климата на фоне снижения покупательской способности населения, проблемы с налоговым администрированием и налогами в целом. Кроме того, сложности, с которыми сталкиваются компании, — это высокая кредитная ставка, ограничивающая доступ к финансовым ресурсам, отсутствие необходимых навыков ведения бизнеса, кадровый дефицит, а также затрудненный доступ к рынкам сбыта.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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09.06.2019, 00:24
Гость: Працельс

"мы знаем что многие сегодня отстаивают право сильного на угнетение слабого. На все возражения они отвечают гнусной шуткой прусского короля, что сам бог помогает сильным. Но это утверждение несправедливо и не достойно христианина. Не говоря в наше время о чудесах, мы знаем, что жизнь человека подчиняется не только физическим но и нравственным законам..."
Вальтер Скотт Жизнь Наполеона Бонапарта Императора французов.
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Клянусь Богом среди наших христиан, тех кто понимает Евангелие так же ничтожно мало, как среди коммунистов тех, кто понимает Маркса.
Они такие же сейчас христиане, как раньше были коммунисты))))
Край непуганых идиотов близится к завершению своего безрадостного существования)))
08.06.2019, 23:13
Гость: gvozd

При таком "инвестиционном фоне" мало у кого вообще возникнет желание в нашу экономику средства вкладывать.
--
ну начнем с того, что инвестировать в страну где правительство активно выводит капиталы из страны в домики для негров, цру и пентагон - может только непробиваемый оптимист.
тако что иностранцев вычеркиваем.
остаются бедолаги у которых выбора нет - дарагия рассеяны..
не каждый кто подал на бакротство из за поборов банков работал на самом деле в реальном секторе.
я согласен что в целом все негативно, но используемый аргумент маловат весом.
08.06.2019, 22:00
Гость: Да какой он деловой))

двадцать лет гайки крутит)))
типичный нарцисс))) я я я я я))) я - офигительный а со всеми растение)))
про таких товарищ Бендер говорил - Ну ты жертва аборта, отдай концы - не отчаливай)))
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