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Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

23:52 1.07.2019
Стоп-кадр видео с сайта government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.

"Обратный акциз, демпфер, цена отсечения - никто не понимает, что это такое, а людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах. Поэтому, Дмитрий Николаевич [Козак, вице-премьер], нужно следить за тем, что происходит. Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали", - цитирует главу правительства ТАСС.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что экономические механизмы регуляции цен на топливо хороши сами по себе. "То, что будут действовать сдерживающие факторы, мы на это рассчитываем", - подчеркнул он.

При этом Медведев заметил, что хотел бы, чтобы компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов, его слова услышали, а вице-премьер Дмитрий Козак имел это в виду в своей работе.

В целом говоря о ситуации на розничном рынке моторного топлива, Медведев напомнил, что с 1 июля прекратило свое действие соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями. 

Указанное соглашение было временной мерой, в идеале должны работать экономические механизмы, отметил Медведев. В частности, он упомянул механизм возвратного акциза на переработанную нефть, который заработал с начала 2019 года, а также частичную компенсацию разницы между экспортными и внутренними ценами. 

Темы: Бензин, Нефтяная промышленность в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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02.07.2019, 00:08
Гость: Андрей Хабаровский

В очередной раз на камеру сурово нахмурил брови,постучал ножками,побрызгал слюной.А то,что все его посылают по известному адресу-так то не его царское дело.
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