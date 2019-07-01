23:52

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.

"Обратный акциз, демпфер, цена отсечения - никто не понимает, что это такое, а людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах. Поэтому, Дмитрий Николаевич [Козак, вице-премьер], нужно следить за тем, что происходит. Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали", - цитирует главу правительства ТАСС.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что экономические механизмы регуляции цен на топливо хороши сами по себе. "То, что будут действовать сдерживающие факторы, мы на это рассчитываем", - подчеркнул он.

При этом Медведев заметил, что хотел бы, чтобы компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов, его слова услышали, а вице-премьер Дмитрий Козак имел это в виду в своей работе.

В целом говоря о ситуации на розничном рынке моторного топлива, Медведев напомнил, что с 1 июля прекратило свое действие соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями.

Указанное соглашение было временной мерой, в идеале должны работать экономические механизмы, отметил Медведев. В частности, он упомянул механизм возвратного акциза на переработанную нефть, который заработал с начала 2019 года, а также частичную компенсацию разницы между экспортными и внутренними ценами.