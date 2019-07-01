Почему Кавказ платит за ЖКХ меньше остальной России

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Эксперты объяснили, почему одни регионы платят за коммуналку в разы больше других и чем это неравенство может обернуться для российского общества

На аномальную дешевизну коммунальных услуг в некоторых регионах России влияют не только климат и особенности инфраструктуры, уверены специалисты в сфере ЖКХ. Они говорят: люди платят по квитанциям меньше 500 рублей в месяц там, где много бедных и напряженная политическая обстановка.



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Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza изучили рынок услуг ЖКХ и выяснили, что меньше всех в России по квитанциям платят жители Ингушетии (488 рублей в месяц с человека), Тывы (478 рублей) и Дагестана (457 рублей).

По подсчетам исследователей, разница между регионами с самой дорогой и самой дешевой коммуналкой составляет 7,67 раз.

Такой существенный разрыв может быть связан с низким уровнем жизни жителей Дагестана, Ингушетии и Тывы, утверждает руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое РФ Алексей Макрушин.

«В республиках Северного Кавказа тарифы ниже, чем в остальной стране. Это связано с тем, что люди там живут достаточно бедно, и для них даже такие суммы являются обременением. В Тыве, очевидно, тоже есть проблемы с уровнем благосостояния», - сказал он в разговоре с «URA.RU».

Действительно, по данным РИА Рейтинг за 2018 год, перечисленные республики входят в число худших регионов по уровню качества жизни. Дагестан занимает 69 строчку рейтинга из 85, Ингушетия - 82, а Тыва замыкает список.

Однако, как считает член комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Дмитрий Ионин, в данной ситуации экономическая составляющая не является главной.

«Вопросы ЖКХ - это вопросы политики и только политики. Из-за этого какие-то политические моменты, связанные с необходимостью снятия социального напряжения, позволяют делать низкие тарифы по ЖКХ, а за счет других регионов все это компенсировать», - поделился депутат, представляющий Свердловскую область.

Ионин подчеркнул, что в некоторых регионах власти сознательно идут на так называемую «плановую убыточность», чтобы сохранить стабильность в обществе.

Парламентарий напомнил, что 1 июля россиян ждет повышение тарифов - второе в этом году. В большинстве регионов, например, в уральских, подорожание составит 2%. Однако в республиках, где жители платят меньше всего за коммуналку, повышение будет более значительным: в Дагестане - 3,8%, в Ингушетии - 3,3%, а в Тыве - 2,8%.

По словам Ионина, нынешняя разница в стоимости коммуналки потенциально несет угрозу для общественного спокойствия.

«Рано или поздно в других регионах, где услуги ЖКХ дороже, это может привести к социальному взрыву. Если мы считаем, что у нас народ выйдет на митинги, чтобы требовать честные выборы, то это зря. Я думаю, народ выйдет на митинги, когда за ЖКХ будет нечего платить», - предположил Ионин.

Макрушин, в свою очередь, полагает, что дешевые коммунальные услуги в ряде регионов обернутся серьезными проблемами для местной инфраструктуры ЖКХ. Деньги, которые недополучают энергетики, должны идти на капитальные ремонты оборудования.

«Вся инфраструктура, которую используют регионы, неизменно изнашивается. Со временем там повысится аварийность, станет ниже качество. Потребуются бюджетные деньги, чтобы решать эту проблему», - предупредил Макрушин.

Избежать этой ситуации у местных и федеральных властей не выйдет, считает сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова. По ее мнению, в регионах, где люди мало платят за коммуналку, невозможно привести тарифы к экономически обоснованным.

«Это повлечет существенный рост тарифов, превышающий уровень инфляции. Тарифы у нас допускается увеличивать только по уровню инфляции, и эти незначительные повышения уже не дают привести их к экономически обоснованным», - отметила эксперт.

Однако, по мнению Ионина, решение проблемы все же есть. Парламентарий утверждает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), контролирующая тарифы ЖКХ, намерена менять подход к тарифному регулированию.

«Сейчас каждый регион пляшет, как хочет. Тарифы по одному и тому же виду теплоисточников могут отличаться в десятки раз, - посетовал депутат. - Надо вырабатывать единые правила игры. Возможно, надо отнимать у регионов право самостоятельно заниматься тарифной политикой, и на какое-то время передать это ФАС, чтобы она уже выработала четкие показатели для всех».

Автор: Игорь Сергеев