Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

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Россияне продолжат тратить существенную часть дохода на еду из-за падения реальных доходов и высокой инфляции. Так, доля расходов населения на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, пишет РБК со сылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Из результатов опроса следует, что на продукты питания приходится самая высокая доля расходов в структуре потребления населения. «Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся», — отметили аналитики Сбербанка.

Продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения, следовательно, доля доходов, расходуемых на продукты, растет, объясняют они.

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в первом квартале сократились на 2,3%, данных по второму кварталу пока нет, но экономисты ожидают их дальнейшего снижения.

На втором месте по доле трат идут коммунальные услуги, подсчитали в Сбербанке, — во втором квартале 2019 года доля этих расходов для условных Ивановых незначительно сократилась с 15,4 до 15,2% год к году. Снизилась и доля расходов на одежду — с 10 до 9,7%. Однако доля доходов, направленных на выплаты процентов по кредитам, не изменилась и составила 6,6%.

Рост доли расходов на продукты питания — признак обеднения населения, считает экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Чем выше доля расходов на продовольствие в общей структуре потребления домохозяйств, тем ниже доля среднего класса в экономике, отметила она.