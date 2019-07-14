Что такое индивидуальный пенсионный капитал, который вводит Центробанк

Новую модель могут ввести уже с 2020 года: россияне будут платить «второй налог» с зарплаты, а взамен получат копейки

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) рискует стать для россиян вторым налогом с заработной платы. Власти мотивируют ИПК тем, что в дальнейшем средства вернутся в виде повышенных пенсий.

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С большой долей вероятности, ИПК заработает в 2020 году, а не в нынешнем. Отсрочка якобы связана с тем, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов.

ИПК — это новая пенсионная модель, которая призвана модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости. По замыслу Минфина и ЦБ, работающие россияне, являющиеся участниками системы ИПК, будут отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды. При этом размер взносов в ИПК планировалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет. Эти накопления должны стать собственностью граждан, а не государства.

Как пояснил «URA.RU» экономический аналитик Артем Ермолаев, камнем преткновения стал принцип подключения россиян к системе. Так, Минфин и ЦБ предлагали механизм авторегистрации, согласно которому россияне автоматически начинают отчислять взносы в ИПК с зарплат. Однако, по данным «Известий», президент РФ Владимир Путин потребовал сделать систему полностью добровольной.

Принудительный характер ИПК чреват тем, что у работающих россиян, помимо подоходного налога в размере 13 процентов, будут изымать дополнительно 6 процентов, пояснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «Эти деньги должны вернуться в виде пенсий, однако сегодня они будут изыматься из текущего потребления, что вряд ли понравится гражданам. У большинства россиян и без того низкие зарплаты, из-за ИПК они рискуют стать еще меньше», — пояснил Сафонов.

По его словам, для граждан с невысокими зарплатами ИПК вообще не будет иметь смысла: «Среднестатистический гражданин будет отчислять в месяц 600-700 рублей. За год получится чуть более 7 тысяч рублей, в итоге накопятся копейки. Получается, что рассчитывать на относительно большие пенсии смогут лишь люди, которые получают высокую заработную плату — не менее 100 тысяч рублей в месяц».

Согласно исследованию РИА «Рейтинг», у каждого пятого работающего россиянина заработная плата составляет менее 15 тысяч рублей. А зарплату более чем 100 тысяч рублей после вычета НДФЛ получают 4,4% работающих граждан.

Проблема заключается еще и в том, кто и куда будет инвестировать собираемые с граждан деньги. «Всегда существует риск неудачных инвестиций, есть опасность, что люди на протяжении многих лет вкладываются в ИПК, а потом деньги могут обесцениться или сгореть вовсе», — пояснил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.