Низкие доходы — залог умиротворения

Столь высокого уровня эксплуатации наемного труда, как в России, нет ни в одной развитой экономике мира

Наша страна живет за счет того, что простой мужик горбатится, а ему откровенно недоплачивают. Но это до тех пор, пока не возникнет угроза социального взрыва.

© KM.RU, Вадим Черноусов

Долго говорить о деньгах вредно. Есть более высокие темы. Но не говорить невозможно. Как поется в бразильской народной песне о доне Педро, даже любовь всегда — раба достатка и успеха. Удивительная история о заработках грузчиков из аэропорта Шереметьево гипнотически заставляет думать о деньгах. Хотя раньше применительно к авиации мы имели в виду исключительно высокие темы…

Чудесным образом после чемоданного кризиса в аэропорту удалось повысить зарплату грузчикам в несколько раз. СМИ назвали суммы в 200 тысяч рублей. Хотя начальники непосредственно из аэропорта приводили суммы скромнее, но, как ни крути, оклады грузчикам все же повысили. Не иначе как благодать пролилась на Шереметьево благодаря Пушкину, имя которого недавно получила небесная гавань.

Трезвый бес рационализма мешает насладиться поэтической версией и подкидывает подлый вопрос. Откуда деньги, ведь в финансовую яму аэропорт не рухнул, все у него в ажуре. Не означает ли счастливый казус, что и в других отраслях имеется скрытый ресурс для повышения зарплаты всем другим категориям работников, которые вот уже шесть лет на своем кармане чувствуют падение реальных доходов? А если этого повышения не происходит, почему власть проявляет прижимистость и жестокосердие?

Это не Пушкин, но тоже складно и все помнят:

Выдали даме на станции

четыре зеленых квитанции

О том, что получен багаж:

Диван,

Чемодан,

Саквояж…

Все профессии важны и нужны, но если заработок грузчика, квалификация которого сводится к выдаче квитанций, превышает оклад профессора, это переворачивает социальную иерархию и разрушает традиционную и необходимую обществу систему ценностей. Мама, я бы в грузчики пошел, пусть меня научат! Если неученые грузчики получают зарплату, на которую не могут рассчитывать специалисты, написавшие умные диссертации, то о цифровизации экономики, искусственном интеллекте и роботизации мы не может даже мечтать.

Перечислять средние зарплаты по профессиям в России смысла нет, потому что эта статистика лжива и недобросовестна. Иначе не возникал бы на прямых линиях каждый год один и тот же сюжет, когда учительница или пожарный называет свою нищенскую зарплату, а вооруженный Росстатом президент говорит: «Этого не может быть». Но даже в сфере государственного управления и безопасности средняя зарплата составляет 48 тысяч рублей, что выше средней зарплаты — 42,5 тысячи рублей, но значительно ниже, чем у поймавших за хвост птицу счастья грузчиков из Шереметьево.

Сравним наши заработки с зарубежными. Средняя зарплата в России — 650 долларов, хотя в 2012 году подбиралась к 900 долларам, что было очень пристойно и приближало страну к элитному дивизиону. Сейчас мы рядом с Румынией, но все-таки выше Болгарии, Казахстана, Китая, Мексики, Бразилии. Заработки в России в два раза ниже, чем в Португалии, которую мы силимся догнать, как Ахилл черепаху, или чем в Греции, которая, как она считает, пребывает в перманентном кризисе. Можно добавить, что на Украине после «революции достоинства» средний заработок снизился в три раза и упал ниже 200 долларов.

В советское время был популярен тезис о том, что мы плохо живем, потому что плохо работаем. Однако есть официальная статистика о том, что рабочая неделя в России длиннее, чем в развитых странах. И даже при том, что мы уступаем в производительности труда, русский человек часто упаривается на работе так, что немцу настанет карачун.

Несколько лет назад академик Дмитрий Львов, который возглавлял Отделение экономики РАН, подсчитал, что на каждый доллар заработной платы российский работник производит в три раза большую часть ВВП, чем аналогичный американский работник. И это говорит только о том, что столь высокой эксплуатации наемного труда, как в России, нет ни в одной развитой экономике мира. Мы долго слепо следовали Марксу, а получилось так, что он стал нашим могильщиком.

70 процентов налоговых доходов ВВП получает из фонда оплаты труда. Этот показатель роднит Россию с развитыми странами. Но когда зарплаты маленькие, то ВВП скудный. Получается парадокс: наиболее угнетенный фактор экономики создает основную часть дохода России. То есть страна живет за счет того, что простой мужик горбатится, а ему откровенно недоплачивают. Работодатель может открыть карман только в случае угрозы социального взрыва, а это единственное, что выводит верховную власть из оцепенения.

Назначают зарплаты в России те, кто подшучивает в своем кругу: «Чтоб тебе жить на одну зарплату». Это элита России и вершители судеб. Источники их доходов — тайна, которая не снилась мадридскому двору. Они твердо усвоили: бог весть что полезет в голову простолюдину, если его досыта накормить. Пусть лучше землю роет, а на звезды мы сами смотреть горазды. В итоге заработки в России в пять-шесть раз ниже, чем в развитых странах.

Экономическому росту и зарплатам мог бы помочь бизнес, но 70 процентов предпринимателей (последний опрос ВЦИОМ) считают бизнес-атмосферу в России неблагоприятной, не рискуют идти в инвестиции, предпочитают уводить капиталы за границу. Россия входит в число стран с самой высокой фискальной нагрузкой. По оценке Всемирного банка, бизнес вынужден отдавать 46,5% прибыли, на 15% больше, чем в Европе. А неналоговые сборы разрастаются лавиной. Власти с параноидальным энтузиазмом увеличивают фискальную нагрузку на бизнес и граждан, не замечая, что скоро выплеснут с водой ребеночка и зарежут несушку. Сейчас над страной нависла угроза нового экологического тарифа и нового углеродного сбора.

Знаменитый экономист Джон Кейнс, женатый, кстати, на русской балерине, учил президента Франклина Рузвельта, как выйти из Великой депрессии. Первый ход — рост потребления, который поможет раскрутить экономику. А для этого необходимо повысить доходы граждан, это вроде инъекции лежачему больному. Кейнс называл метод «накачкой спроса», который, как велосипедная цепь, приводит в движение промышленность. Попутно надо увеличить государственные расходы, уменьшить налоги, снизить банковский процент. Метод Кейнса оправдал себя при восстановлении после Второй мировой войны разрушенной экономики Европы. Про современную Россию Джон Кейнс сказал бы так: вы плохо работаете, потому что плохо живете.

Русский велосипед едет в свою сторону. Нет сомнения, наши министры изучили лучшие экономические теории. Но если кризис напоминает засуху в Сахаре, то следует непреложный вывод. Не должны люди в России жить хотя бы, как грузчики в Шереметьево. Потому как неизвестно чего потребуют сытые обыватели. С теми, кто впроголодь, легче управиться.

Мы часто цитируем Фридриха Великого: «Голодной армии для поднятия духа полезно видеть сытого полководца». Но забываем, что король Пруссии иронизировал и адресовал слова врагу — королю Саксонии, которого разбил в пух и прах.