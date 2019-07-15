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Долларовые миллионеры владеют большей частью частных накоплений в России

08:51 15.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты иследоваия Global Wealth международной консалтинговой компании BCG.

В исследовании отмечается, что сегмент "сверхбогатых" людей, состояние которых превышает 100 миллионов долларов, является самым большим в мире.

"Частный капитал в России сосредоточен в основном в руках людей с состоянием более одного миллиона долларов – всего на них приходится 55% накоплений. При этом сегмент сверхбогатых (с состоянием более 100 миллиона долларов) стал самым крупным - 40% накоплений, в то время как в мире он достигает лишь 12%, а в Восточной Европе - 28%", - отмечают авторы исследования.

На втором месте в России по доле в общем объеме частного капитала, но самый многочисленный, - сегмент с состоянием до 250 тысяч долларов (39%). Доля инвестируемого капитала в общем объеме частного капитала в 2018 году в России составила 81%, в среднем по региону Восточной Европы - 74%, в мире – 59%.

В мировом масштабе количество долларовых миллионеров увеличилось на 2,1%, до 22,1 миллиона человек в 2018 году. На их долю сегодня приходится половина всех личных финансовых активов в мире. Наибольшая концентрация миллионеров по-прежнему наблюдается в Северной Америке.

В следующие пять лет, с 2018 по 2023 годы, наиболее быстрый рост числа миллионеров ожидается в Азии (за исключением Японии) — на 10,1%, Африке — на 9,8%, и Латинской Америке — на 9,1%. Общее число миллионеров во всем мире должно достичь к 2023 году 27,6 миллиона человек.

Темы: Финансовые операции в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 15:45
Гость: Миллионщик

Так я ж ничаго,всё по зёрнушку,всё по песчинке,всё непосильной трубой-и всё в семью.
15.07.2019, 14:12
Гость: Givi

утекать прийдется от кормушки.сколько времени продлится буза никто не знаета на какое время хватит наворлванных ресурсов?за кордоном они никто и воровать им не дадут . там своих воров навалом. кончаться наворованнве денюжки и что потом? на паперть!
15.07.2019, 13:21
Гость: сторож Аполинари

Бряхня . В бившей стране победившего созиализма все имели одинаковый доход и никто ничем не владел не трубой не яхтой .. . а нонешние етти, простые советские воры.Кстати все ваучеры , чубайсики и протчая справедливая распределительность, вплоть до сторожа Аполинария ,это знают.
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