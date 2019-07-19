]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Миллионную зарплату получают около 11 тысяч россиян

10:34 19.07.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

По официальным данным, 11287 граждан России ежемесячно зарабатывают более одного миллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата о зарплатах россиян. На эту категорию приходится менее 0,1% всех работников в стране.

С 2017 года, когда проходило предыдущее исследование по теме, число работников-миллионеров выросло на 38% — тогда такую зарплату получали без малого семь тысяч человек.

Средняя зарплата в этой категории работников составляет 2,4 миллиона рублей. Больше других получают представители культуры и спорта (5,8 миллиона рублей), сотрудники сферы прочих услуг (3,7 миллиона) и на производстве нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарственных средств (2,7 миллиона).

Больше всего сотрудников с зарплатой от миллиона рублей — в сфере торговли и ремонта транспорта (1960 человек), меньше всего — в сфере водоснабжения и утилизации отходов (13 человек).

В статистике Росстата не представлены зарплаты россиян, занятых в теневом секторе, сказал РБК профессор Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

В России самая многочисленная группа работников, по данным Росстата, зарабатывает от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей. В эту категорию входит более 2,6 миллиона россиян.

Темы: Социальные проблемы в России, Зарплаты и пособия в России, Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.07.2019, 14:30
Гость: тихо шифером шурша едет крыша не спеша

..Миллионную зарплату получают около 11 тысяч россиян..
* Да Уж и тут же:..В России самая многочисленная группа работников, по данным Росстата, зарабатывает от 33,9 тысячи до 40 тысяч рублей. В эту категорию входит более 2,6 миллиона россиян..
Хоть бы сообразили, что подобными цифирками оНе лишь подтверждают, что 90 с лишним процентов работающего населения России прозябает в диапазоне з/плат: прожиточный минимум и средне.потолочной в 33,9 т.руб.
И кстати, не стоит умалчивать о миллионах служащих, т.е. тех кто з/плату не зарабатывает и не отчисляет налоги в гос.бюджет, а получает ее за службу действующему государству, т.е. из гос.бюджета.
* Птенцы ЕГЭ рулят-пишут-пиарятся.
19.07.2019, 14:28
Гость: Чингачгук

В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина.
Горелова, Неелова —
Неурожайка тож,
Сошлися — и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?
19.07.2019, 14:14
Гость: По сути

миллион только звучит красиво. А так это около 16 тыс долларов в месяц. Неплохо, конечно - но ничего особенного для развитых стран. А в России - только 11000 получают?!
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.