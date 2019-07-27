Вильнюс предлагает Минску защиту Запада в обмен на остановку БелАЭС

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Бывший посол Литвы в США Жигимантас Павилёнис: «…Запугать планами России – вот ближайшая задача дипломатии по линии Вильнюс – Минск»

На Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС), которую при участии «Росатома» Минск строит неподалёку от районного центра Островец Гродненской области, в 50 километрах от столицы Литвы, в Вильнюсе всегда смотрели, как на «лишенный всякой экономической логики российский политический проект».

Фото с сайта fondsk.ru

До 2017 года Даля Грибаускайте пугала стройкой собственных граждан. Акции протеста зелёных и других противников ядерной энергетики в костюмах зомби и мутантов у стен посольства Беларуси стали привычными. Представленная в парламенте Литвы партия «Союз Отечества – Христианские демократы» собрала 65 000 подписей с требованием остановить «строительство станции, которая представляет угрозу национальной безопасности». Опасность даже получила имя – «Nord Stream в квадрате».

Однако к весне 2017 года стало очевидно, что усилий одной Литвы для остановки строительства «ядерного монстра» недостаточно. И официальный Вильнюс принялся утверждать, что «небезопасная АЭС – угроза всему Европейскому союзу». Бывший министр обороны Раса Юкнявичене осенью 2017 года заявила: «Кремль уже развязал в Европе ядерную войну. Его атомная бомба – это БелАЭС, которая взлетит на воздух по команде из азиатской Москвы и уничтожит западную цивилизацию».

Белорусская сторона такие оценки категорически отрицает. Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в беседах с автором этой статьи и другими журналистами из Литвы многократно повторял, что «для континентальной страны, в которой нет иных источников энергии, АЭС – единственная реальная возможность обеспечить дешевым сырьем свое народное хозяйство. Одновременно это и шанс стать конкурентоспособным партнером на европейском рынке электроэнергии».

Однако аргументы Минска в Вильнюсе не слышат, настаивая на том, что «станция небезопасная». Парламент Литвы даже принял специальный закон, запрещающий государству и литовским хозяйственным субъектам приобретать электроэнергию с БелАЭС.

Теплилась надежда, что новый президент Литвы Гитанас Науседа на белорусский ядерный проект посмотрит иными глазами. Однако во взглядах литовской президентуры ничего не изменилось. 23 июля во время рабочего визита в Латвию Неуседа заявил на встрече с латвийским президентом Эгилсом Левитсом: «…БелАЭС – проблема не только для Литвы, но и для всей Европы. Мы констатируем: станция построена в неподходящем месте, геологически нестабильном и без консультаций с международными организациями. Этот ядерный объект не отвечает стандартам безопасности».

В абсолютной несерьёзности таких заявлений убедиться нетрудно. На Украине работают четыре построенных во времена СССР атомные электростанции с 15 энергоблоками. Запорожская АЭС с шестью блоками установленной мощностью 6000 MWt является крупнейшей в Европе. Все украинские ядерные реакторы ВВЭР – это реакторы дочернобыльского типа. Они, если исходить из литовских оценок, много хуже двух реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+, которые «Росатом» устанавливает в 12 километрах от Островца.

Однако у Вильнюса вопросов к состоянию дел в ядерной энергетике Украины никогда не было и нет, хотя киевские эксперты, в частности атомщик Владимир Волга, утверждают: «Страна беременна новым Чернобылем».

То есть имеющиеся у литовской стороны претензии (в меньшей степени к Минску, в большей – к Москве) – сугубо политические. Официальный Вильнюс этого и не слишком скрывает, усиленно вколачивая клин в отношения между Минском и Москвой. Даля Грибаускайте в мае 2019 года назвала Беларусь «российской губернией, в которой по капризу судьбы пока действуют не российские законы».

А в 2017 году между Вильнюсом и Минском вспыхнул нешуточный конфликт, когда та же Грибаускайте в канун военных учений «Запад» заявила: «Само существование Белоруссии у границ Литвы представляет опасность нашей независимости». Министерства иностранных дел двух стран обменялись тогда нотами, были отозваны послы для консультаций, пресса шаг за шагом отслеживала разгоревшуюся словесную войну.

Александра Лукашенко в Литве называют (по старинке) «последним диктатором Европы», всячески взращивая белорусскую оппозицию. В Вильнюсе нашел пристанище изгнанный из Минска в 2004 году Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), в котором, по словам чиновников МИД Литвы, «готовят руководящие кадры для будущей демократической Беларуси». В Литве обласканы белорусские зелёные и другие активисты, выступающие против «строительства и пуска в эксплуатацию атомной станции».

Литва напугана двусторонним оборонным сотрудничеством Минска и Москвы, их взаимодействием в форматах ОДКБ, ЕАЭС. Всё сводится к одному: литовские власти прогнозируют к 2024 году аннексию Белоруссии «агрессивной Россией, стремящейся удовлетворить имперские амбиции».

Тем не менее, новый президент Литвы говорит, что готов улучшать отношения с Беларусью, обещая при этом придерживаться прозападного курса и жёсткой позиции относительно БелАЭС.

Окружение Науседы уже вчерне имеет план на белорусском направлении. Во-первых, надо, чтобы США припугнули Белоруссию, а другим странам Европы напомнили о военно-политическом «зонтике», за который нужно платить – в том числе солидарностью с Литвой по вопросу БелАЭС. Например, Латвии американские дипломаты уже дали понять, как нужно себя вести. Очередь за Эстонией.

Во-вторых, когда таким вот образом будет «ослаблена рука Путина на горле Литвы», Гитанас Науседа как посредник сможет предложить Владимиру Макею и Александру Лукашенко «защиту Вашингтона и Брюсселя от антибелорусских планов Кремля». Мол, если Минск захочет уберечь суверенитет, ему не обойтись без поддержки ЕС и Белого дома.

«Литовцы – лучшие друзья Беларуси, потому что беспокоятся о её свободе, о независимости, о ее территориальной целостности. Литва категорически против повторения сценария ДНР-ЛНР у своих границ… Если Беларусь пожелает такую помощь ради сохранения хотя бы имеющихся сегодня 30% суверенитета, она будет обязана учесть литовские интересы в вопросе БелАЭС», – рассуждает бывший посол Литвы в США Жигимантас Павилёнис.

И позволим себе ещё одну красноречивую цитату из поучений дипломата Павилёниса: «Говорить-говорить и говорить с Минском, убеждать-убеждать и убеждать от имени Литвы, региона, США, Еврокомиссии, Европарламента, Совета Европы, закрутить голову, запугать планами России – вот ближайшая задача дипломатии по линии Вильнюс – Минск. Напоминать Лукашенко, что перед каждым новым годом он отдает Москве 10% суверенитета. Подталкивать белорусское правительство покупать газ не у «Газпрома», а с СПГ-терминала в Клайпеде»…

От себя лично дипломаты в ранге посла такие сентенции не изрекают. План «нагибания Минска» чертят не в Вильнюсе, а в Вашингтоне. А новому президенту Литвы Гитанасу Науседе отведена в соответствии с планом роль бульдозера. Успех в такой роли станет для Науседы гарантией переизбрания на второй президентский срок. Крючок с наживкой закинут.

Автор: Анатолий Иванов