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В России решили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

10:29 29.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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С подачи банковского сообщества в России может появиться реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, пишет газета «Известия».

В материале указывается, что в данном реестре будет указываться полный перечень причин блокировки счетов, а также список банков, которые разорвали договорные отношения с «отказником».

По мнению экспертов, такой реестр призван решить проблему ошибочных отказов и свободы кредитных организаций в принятии решений.

«Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — заявил заместитель главы НСФР Александр Наумов.

В Госдуме «концептуально поддерживают это предложение», указывается в материале.

В настоящий момент банк информирует Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет уведомление всем банкам. Как отметил Наумов, это не список или перечень. В связи с этим предлагается создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки и списком банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения. В то же время, отмечают в совете, у реестра должен быть оператор, отвечающий за формирование списка и анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — сказал Наумов.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Банковское обслуживание населения в России, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.07.2019, 20:21
Гость: IgS

и шо, правительство и ЦБ в полном составе включили?
29.07.2019, 19:37
Гость: майк

И куда этим людям второго сорта деваться? Зарезать банкира?
29.07.2019, 13:09
Гость: Контрразведчик

Своих евреев обложи данью в пользу Славянского народа.
Все комментарии (11)
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