В России решили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

10:29

С подачи банковского сообщества в России может появиться реестр клиентов банков, которых подозревают в отмывании денег. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, пишет газета «Известия».

В материале указывается, что в данном реестре будет указываться полный перечень причин блокировки счетов, а также список банков, которые разорвали договорные отношения с «отказником».

По мнению экспертов, такой реестр призван решить проблему ошибочных отказов и свободы кредитных организаций в принятии решений.

«Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — заявил заместитель главы НСФР Александр Наумов.

В Госдуме «концептуально поддерживают это предложение», указывается в материале.

В настоящий момент банк информирует Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет уведомление всем банкам. Как отметил Наумов, это не список или перечень. В связи с этим предлагается создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки и списком банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения. В то же время, отмечают в совете, у реестра должен быть оператор, отвечающий за формирование списка и анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — сказал Наумов.